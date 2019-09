MS rugby 2019 | Totální senzace na MS v ragby. Domácí šokovali poprvé v historii Irsko | iSport.cz

Vítězstvím nad Irskem dali japonští ragbisté vzpomenout na čtyři roky starou senzaci, kdy na mistrovství světa porazili dvojnásobné šampiony Jihoafričany.

Irové v poločase vedli 12:9 díky dvěma pětkám Garryho Ringrose a Roba Kearneyho z úvodní dvacetiminutovky. Domácím tým však po přestávce skóre otočil díky pětce střídajícího Kenkiho Fukuoky, po níž proměnil Ju Tamura čtvrtý kop v zápase. V závěru přidal ještě jeden a se 14 body byl nejúspěšnějším hráčem utkání.

"V úvodu to bylo dobré a vedli jsme 12:3, ale pak jsme přestali hrát. Doplatili jsme na trestné kopy, tři nebo čtyři za ofsajdy ale byly hodně přísné. Soupeře to postavilo na nohy a už to nepustil," řekl irský kouč Joe Schmidt.

Japonci porazili irské ragbisty v soutěžním utkání poprvé, předchozích sedm vzájemných duelů prohráli, navíc v průměru o 31 bodů. "Máme ohromnou radost, těžko to vyjádřit slovy. V roce 2015 s JAR to bylo skvělé, ale teď jsme šli do turnaje s novým cílem. Věděli jsme, co chceme a hráli jeden za druhého," uvedl zastupující japonský kapitán Pieter Labuschagne.

The incredible scenes at full time as Japan defeat Ireland 19-12 to record one of the Rugby World Cup's greatest upsets!#RWC2019 #JPNvIRE pic.twitter.com/lyu4IQRAJd — SuperSport 🏉🏆 (@SuperSportTV) September 28, 2019

Argentinec Montoya stihl tři pětky za 26 minut

Argentinští ragbisté zvítězili na mistrovství světa nad Tongou 28:12 a ukončili černou sérii deseti porážek. Díky očekávané výhře a zisku bonusového bodu za čtyři položené pětky si udrželi reálnou naději na postup ze skupiny C, kterou zahájili těsnou prohrou s Francií.

Argentinci zaznamenali všechny body v dnešním utkání v prvním poločase. Tři pětky položil už během úvodních 26 minut Julián Montoya a stal se prvním mlynářem po 20 letech, jemuž se podařil v zápase mistrovství světa hattrick. Další pětku přidal jednadvacetiletý Santiago Carreras, pro kterého to byla první pětka v reprezentačním dresu.

Tonga zabodovala až v 66. minutě, kdy položil pětku Telusa Veainu. Jeho tým prohrál stejně jako na úvod šampionátu s Anglií, která bude za týden dalším soupeřem Argentiny.

Mistrovství světa v ragby v Japonsku:

Skupina A:

Fukuroi: Japonsko - Irsko 19:12 (9:12)

Tabulka:

1. Japonsko 2 2 0 0 49:22 9 2. Irsko 2 1 0 1 39:22 6 3. Samoa 1 1 0 0 34:9 5 4. Skotsko 1 0 0 1 3:27 0 5. Rusko 2 0 0 2 19:64 0

Skupina C:

Higašiósaka: Argentina - Tonga 28:12 (28:7)

1. Anglie 2 2 0 0 80:10 10 2. Argentina 2 1 0 1 49:35 6 3. Francie 1 1 0 0 23:21 4 4. USA 1 0 0 1 7:45 0 5. Tonga 2 0 0 2 15:63 0

Skupina B:

11:45 (Toyota) JAR - Namibie.