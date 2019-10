MS rugby 2019 | Tajfun pustoší Japonsko. Může sfouknout formuli i naději Skotů na MS v ragby | iSport.cz

Tajfun Hagibis se zformoval před týdnem. Jedná se o silnou bouři doprovázenou deštěm a větrem o síle až 260 kilometrů v hodině.

„Předpověď se stále může změnit, ale v současnosti předpokládáme, že tajfun Hagibis v sobotu a v neděli zaútočí na jich ostrova Honšú,“ uvedl meteorolog BBC Simon King. „Bude slabší, než je teď, ale je to stále ohromně silný tajfun. Ragbyové zápasy světového šampionátu a formule 1 by jím mohly být ovlivněny.“

Závody japonské Velké ceny už byly v minulosti počasím několikrát ovlivněny. V letech 2004 a 2010 byly kvalifikace přesunuty na nedělní ráno.

Velké problémy může počasí způsobit ragbyovému mistrovství světa. Zatímco zápas mezi Irskem a Samou ve Fukuoce by měl proběhnout bez problémů, ohrožen je zápas v přístavním městě Jokohama, kde mají hrát japonští Brave Blossoms proti Skotsku.

Jedná se o klíčový zápas skupiny A, který rozhodne o postupujícím do čtvrtfinále. Skotové jsou po porážce s Irskem v kritické situaci a potřebují nutně vyhrát.

Riziko, že bude turnaj ovlivněn počasím, visí nad šampionátem od začátku. Silné bouřky už ovlivnily přílet několika týmů do Japonska. Problém je, že pokud by se utkání nemohlo uskutečnit v sobotu, podle regulí turnaje by se nemohlo odehrát třeba další den. V pravidlech je určeno, že v takovém případě by byla do tabulky zapsána remíza, za kterou by oba týmy získaly dva body. Pro naděje Skotska na postup by to ovšem bylo smrtelné. V takovém případě by Skotové vypadli v základní skupině a do čtvrtfinále by ze skupiny postupovali Japonci a Irové.