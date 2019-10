MS rugby 2019 | Postavili se novozélandské hace! Angličani teď dostali pokutu | iSport.cz

„Chtěli jsme projevit respekt, ale nechtěli jsme prostě stát v jedné řadě,“ vysvětlil po zápase anglický kapitán Owen Farrell.

Angličani se těsně před novozélandskou hakou rozvinuli do tvaru písmene V, několik z nich ale musel rozhodčí Nigel Owens vracet z novozélandské poloviny.

Haka je původně maorský tanec, který bojovníci tančili před bitvou. Ragbyoví All Blacks ho poprvé před svým zápasem předvedli už v roce 1888 a z rituálu se postupně stala atraktivní tvář ragby. V posledních letech ale Francouzi dvakrát odmítli před důležitými zápasy nečinně stát.

Před čtvrtfinále MS 2007 slavně přišli oblečeni do barev trikolóry až k Novozélanďanům a při hace se jim zblízka dívali do tváří. V zápase pak překvapivě zvítězili. V roce 2011 před finále světového šampionátu se pak francouzský tým v čele s kapitánem Thierry Dusautoirem postavil do formace šípu, hráči se chytili za ruce a potom v řadě vyrazili vstříc Novozélanďanům.

Tentokrát přišel s nápadem postavit se novozélandskému tanci australský kouč Angličanů Eddie Jones.

„Mluvili jsme o tom jako tým, ale všechno musí jít přes šéfa. Chtěli jsme projevit respekt, ale také jsme chtěli dát najevo, že jsme připraveni k boji,“ uvedl Angličan Mako Vunipola. „Věděli jsme, že je to podráždí. Možná se cítili uraženi. My jsme jen chtěli dát jim vědět, že jsem připraveni na jejich výzvu.“

Angličané pak v semifinálovém zápase dominovali, vyhráli 19:7 a chystají se na sobotní finále proti Jižní Africe.