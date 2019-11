Finále MS v ragby: Anglie beze strachu, JAR s vírou v Pollarda | iSport.cz

Pohár Webba Ellise je nablýskaný a jeho uši čekají na ruce vítězného kapitána. Báječný světový šampionát v ragby vrcholí sobotním finálovým zápasem v Jokohoamě mezi Anglií a Johoafrickou republikou (10.00, PP ČT sport). Angličané zatím zářili, před týdnem dominovali i proti Novému Zélandu. Na závěr je ale čeká další těžká výzva. Jihoafričtí Springboks se můžou stát prvním šampionem, který by k titulu došel navzdory tomu, že během turnaje prohrál.

Skončilo semifinále mistrovství světa a Angličané proti All Blacks právě vyhráli jeden z největších zápasů historie svého národního týmu. Jejich kapitán Owen Farrell ale udržel emoce u ledu, místo vítězného skotačení věnoval pár chvilek utěšováním zklamaného Novozélanďana Jordieho Barretta.

„Vzduchem nelétala žádná gesta, žádný náznak toho, že by tohle byl cíl, pouze vědomí, že na cestě zbývá ještě jeden důležitý bod. Líbilo se mi to,“ ocenil to Ian McGeechan, dlouholetý kouč výběrového týmu British and Irish Lions.

Anglie už v přímém souboji svrhla předchozí vládce. Novozélandské All Blacks před týdnem zastavila v semifinále po dominantním výkonu, postaveném na agresivní, tvrdé hře s úžasnými útočnými kombinacemi. Ale na trůnu ještě nesedí. Stojí proti nim vždy nebezpeční Springboks.

„Budeme hrát beze strachu,“ slibuje Eddie Jones, kouč anglického týmu. „Máme před sebou fantastickou příležitost. Každý, kdo se zajímá o sport, se na tenhle zápas bude dívat. V současnosti je to největší sportovní událost na světě. A naši hráči budou v téhle aréně hrát! Můžou teď inspirovat celou zem.“

Jones odvedl před týdnem skvělou práci, když své hráče, navzdory názoru zbytku světa, přesvědčil, že slavní All Blacks se dají porazit. Svůj tým na střet s Novým Zélandem psychicky připravoval od chvíle rozlosování šampionátu. I před finále k nim hodně mluví, tentokrát s apelem nenechat se zavalit velikostí chvíle.

„Všechno je to o přípravě. Pokud jste dobře připraveni, můžete hrát beze strachu,“ vysvětluje Jones. „Fyzicky hráči svoji práci udělali. Vědí, jak proti Jižní Africe chtějí hrát, emocionálně jsou spojeni v jednu bandu. Nemusí se ničeho bát. Můžou jít hrát svou hru.“

Anglie a Jižní Afrika se spolu utkaly ve svém posledním finále na MS 2007 ve Francii. Angličanovi Marku Cuetovi ve druhém poločase rozhodčí neuznali pětku, protože jen moment před jejím položením levou nohou vyšlápl na postranní čáru. Zápas rozhodly trestné kopy Jihoafričana Percyho Montgomeryho. Jižní Afrika byla ve finále dvakrát a zatím má stoprocentní bilanci. Paradoxně ale stále čeká na svou první pětku v boji o titul. I tentokrát bude spoléhat na přesné kopy, místo Montgomeryho je tu Handre Pollard.

„Myslím, že ze strany Anglie uvidíme hezké ragby, předvádí vlastní, osobitý styl,“ říká Karel Ševčík, hlavní trenér Ragbyové akademie Yvese Perrota. „Hra Jižní Afriky není tolik líbivá, opírají se o starší typ hry. Pollard se bude snažit skórovat z jakékoli možnosti, z trestného kopu, i dropem. Jihoafričané hrají na jistotu, v roji umí zabrat a potom to jde na obrovsky rychlé útočníky.“

Anglie je zatím suverénní. V základní skupině zválcovala nebezpečnou Argentinu, v play off odrovnala Austrálii a pak dokonce All Blacks. To Jižní Afrika právě s Novým Zélandem v úvodním zápase prohrála, přesto je ve finále.

„Samozřejmě fandím Evropě, Anglii, ale Jižní Afrika je strašně silná fyzicky. Angličané budou muset zopakovat výkon proti Novému Zélandu a vyvarovat se chyb. Je to padesát na padesát,“ míní Ševčík.

VZÁJEMNÁ BILANCE

Anglie-JAR (42 zápasů) 15 – 2 - 25

BILANCE VE FINÁLE MS

JAR: 2-0

1995 Johannesburg Jižní Afrika-Nový Zéland 15:12 v prodl.

2007 Paříž Jižní Afrika-Anglie 15:6

ANGLIE: 1-2

1991 Twickenham Anglie-Austrálie 6:12

2003 Sydney Anglie-Austrálie 20:17 v prodl.

2007 Paříž Anglie-Jižní Afrika 6:15