Pravidla ragby: Co to je skládka? Diváci slyší komunikaci s videem

Nový Zéland patří tradičně mezi hlavní favority MS, podle českého trenéra Miroslava Němečka získají zlato • FOTO: Reuters

Už je to 200 let, co vzal student William Webb Ellis do ruky míč při hře, které se tehdy říkalo fotbal, a začal tak historii ragby. Mistrovství světa ve Francii kulaté výročí oslaví, jak se patří. Chcete si globální svátek taky užít? Tady je pár základních informací, které vám usnadní sledování televizních přenosů.