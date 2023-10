Jak na křižovatce! Springboks si na MS pomáhají světelnou signalizací

Celá Francie si oddechla, protože jejich klíčový hráč Antoine Dupont dostal před nedělním ragbyovým čtvrtfinále proti Jižní Africe po nedávné zlomenině lícní kosti zelenou. To Springboks na šampionátu světla střídají jako na křižovatce. Sportovní ředitel Rassie Erasmus posílá během zápasů signály z trenérské buňky směrem na hřiště. „Je to forma komunikace,“ vysvětluje Erasmus.

Červená. Oranžová. Zelená. V trenérské mozkovně Springboks to během zápasů na ragbyovém světovém šampionátu vypadá jako uprostřed dopravní zácpy. Rassie Erasmus drží v ruce reflektor, které někomu připomíná diskotékové světlo, někomu zase dopravní signalizaci. Pomáhá si tak poté, co byl v úvodu šampionátu vykázán z lavičky Jižní Afriky. Erasmus v roce 2019 přivedl Springboks k titulu jako hlavní kouč, jako sportovní ředitel se ale musí dívat z tribuny.

„V prvním zápase jsem seděl na lavičce s hráči. Přišel velmi příjemný zápasový komisař a řekl, že tam sedět nemůžu,“ vysvětlil Erasmus. „Musel jsem se přesunout do buňky pro trenéry, takže jsem se nemohl domlouvat s naším lékařským týmem. Proto jsem začal používat světla. Dávám hráčům vědět, co si lékaři a kondiční koučové myslí.“

Erasmus je průkopníkem netradičních metod. Světelné signály už používal v minulosti v jihoafrickém klubu Cheetahs nebo i v irském Munsteru, kde se sešel se současným trenérem Springboks Jacques Nienaberem.

„Když jsem byl v Munsteru, červená znamenala, že jde o vážnou věc a musíme uvažovat o vystřídání. Žlutá znamenala: OK, dejme mu ještě pět minut. Zelená znamená OK,“ vysvětlil Nienaber.

Springboks podle něj poprvé tuto dorozumívací metodu použili vloni v listopadu v mezistátním zápase v Marseille.

„Nevím, jestli jste byli někdy dole na hřišti, ale zvuk v tomhle stadionu je fenomenální. Neslyšíte tam ani slovo,“ řekl Nienaber.

Podle Erasma má světelný systém čtyři různé významy, které se pro každý zápas mění.

„Někteří si myslí, že tím dáváme hráčům najevo, jestli mají kopat nebo že mají hrát pomaleji nebo překopnout hřiště. Ale je to jen forma komunikace,“ uvedl Erasmus.

Fanoušci přesto stále spekulují, jestli se Jihoafričané pomocí signálů nedomlouvají i o jiných věcech, než je zdravotní stav hráčů a jejich případné vystřídání.

„Já si tohle nemyslím. Oni mají samozřejmě vysílačky,“ říká Filip Vacek, sportovní ředitel Tatry Smíchov. „Erasmus je známý, že se vždycky snaží udělat maximum pro vítězství, i nějakými netradičními metodami… Z mého pohledu je to trošku proti duchu hry. Myslím, že ragby by mělo být o tom, že se hráči rozhodují sami. Na zápas jsou připravení a měli by být do jisté míry autonomní. Já to pochopil tak, že jim dávají najevo, jestli mají kopat trestný kop nebo si vzít mlýn. Nevidím v tom obrovskou výhodu. Asi má Erasmus větší pocit, že může do hry v nějaký okamžik zasáhnout.“