Finále MS v ragby: Čtvrtý titul slaví Jižní Afrika, zápas ovlivnily karty

Jihoafričtí Springboks si v přímém souboji s All Blacks zasloužili slávu nejlepšího týmu historie ragbyového mistrovství světa. Ve finále šampionátu na Stade de France v Paříži porazila Jižní Afrika tým Nového Zélandu 12:11, obhájila titul a jako první v dějinách zvítězila počtvrté. Zápas ovlivnily hned čtyři karty, a především červená pro novozélandského kapitána Sama Canea.

V zápase dvou těžkých vah světového ragby hráli All Blacks většinu zápasu v oslabení, přesto zápas dospěl do napínavé koncovky. Springboks do poslední minuty hájili vedení o jediný bod.

Velký zápas přinesl očekávané stoprocentní zaujetí, ale taky nervozitu, technické chyby a tvrdé srážky na obou stranách. Krátce po začátku zápasu utrpěl zranění jihoafrický pilíř Mbongeni Mbonanbi a už ve čtvrté minutě musel ze hry. Zopakoval se tak jeho smutný příběh z minulého finále MS v Japonsku. Před čtyřmi lety v Jokohamě musel ven po 21 minutách.

Jihoafričané už v tu dobu vedli 3:0 díky prvnímu úspěšnému trestnému kopu Handrého Pollarda. V dalším průběhu zápasu jim pak pomohly tresty pro nezvykle nečistě hrající All Blacks. Už ve druhé minutě dostal za zákrok na Mbonanbiho oranžovou kartu Shannon Frizell a musel na deset minut ze hřiště. Jeho karta se nakonec změnila na žlutou a mohl se vrátit zpět.

Ještě větší pohroma pro All Blacks přišla ve 27. minutě, kdy dostal oranžovou jejich kapitán Sam Cane a rozhodčí pak jeho zákrok ramenem při skládce Jesseho Kriela povýšil na červenou. All Blacks už se do půle nezvedli a další Pollardovy kopy jim zajistily poločasové vedení 12:6.

Ve druhém poločase ale nakonec bojovali o vítězství. Pomohla jim i žlutá pro jihoafrického kapitána Siyu Kolisiho. Pětku Aarona Smithe ještě vymazal předchozí předhoz Richieho Mo'ungy. V 58. minutě ale Beuaden Barrett dokončil akci po levém křídle a bylo to jenom o bod. Pak ale Mo´unga neproměnil konverzi.

V 74. minutě dostali All Blacks na talíři vítěznou šanci, když Cheslin Kolbe proti pravidlům plácnul do novozélandské přihrávky a dostal žlutou kartu. Trestný kop ale Jordie Barrett neproměnil a Jihoafričané už vedení 12:11 udrželi. V play off tak unikátně vyhráli ve čtvrtfinále, v semifinále, i ve finále o bod.

„Myslím, že jako tým máme rádi drama,“ usmíval se po zápase Jihoafričan Pieter-Steph du Toit, který byl vyhlášen mužem zápasu. „Drama jsme si v posledních letech prožili dost, pomohlo nám to naučit se vyrovnávat s tlakem a ukazuje to sílu celé Jižní Afriky.“

Jihoafričan Siya Kolisi jako druhý kapitán vítězného týmu pozvedl trofej Webba Ellise podruhé, prvním byl Novozélanďan Richie McCaw. Dalším hrdinou zápasu byl Handré Pollard, který dohrával s velkým krvavým šrámem pod okem. Před čtyřmi lety pomohl k titulu Springboks 22 body, tentokrát nakopal všech 12 bodů.