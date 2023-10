Euforie Springboks! Fanoušek Federer v šatně, šampioni si dělali selfíčka

Jsou nezlomní, obzvlášť ve chvílích, kdy hrozí porážka. Jihoafričtí Springboks sehráli na mistrovství světa v play off tři thrillery do posledních sekund. Ve čtvrtfinále s Francií, v semifinále s Anglií i v sobotním finále s All Blacks (12:11) vždy udrželi vedení o jediný bod. Tři těsné výhry jim přinesly historický čtvrtý titul světových šampionů. V kabině pak s nimi slavili i Roger Federer s princem a princeznou monackými.

Faf de Klerk, vlasatá mlýnová spojka Jižní Afriky, stál v šatně jenom ve slipech v národních barvách své země, v levé ruce držel láhev s pivem a vesele diskutoval s Rogerem Federerem. Legendární švýcarský tenista, oblečený do dresu Springboks, se pak objal s kopáčem Handré Pollardem a nechal se zapojit do seriálu selfíček.

„Hodně z nás ho během zápasu vidělo na velké obrazovce a dalo nám to hodně motivace. Je speciální mít v kabině lidi tohoto kalibru v jihoafrických dresech,“ pochvaloval si Jessie Kriel, tříčtvrtka nových šampionů.

Federer má v sobě polovinu jihoafrické krve díky mamince Lynette, která se narodila v Germistonu a dodnes má kromě švýcarského i jihoafrické občanství. Se Springboks je v častém kontaktu a skamarádil se hlavně se Siyou Kolisim, prvním černým kapitánem v historii týmu, jenž kdysi ve špinavé čtvrti Zwide ve východní části Kapského města neměl na jídlo. Slavný tenista přišel do šatny spolu s monackou princeznou Charlene a princem Albertem.

Globální osobnosti dorazily za Springboks, aby jim poblahopřály po historickém finále, Jižní Afrika zvládla vypjaté finále s Novým Zélandem, které přineslo vrcholně intenzivní střet o největší ragbyovou trofej. Springboks si na pohár Webba Ellise sáhli počtvrté.

„Lidé, kteří nejsou z Jižní Afriky, nerozumí tomu, co to pro naši zemi znamená,“ řekl Kolisi. „Není to jenom hra. Naše země si prochází velkými problémy. Jsme vděční, že tu můžeme být. Chci říct lidem v Jižní Africe: ´Moc vám děkuju!´ Tenhle tým právě ukázal, čeho jsme schopni. Pokud budeme spolupracovat, všechno je možné, nezáleží na tom, jestli na hřišti, nebo v kancelářích.“

Kolisiho vzkaz mířil stejně jako před čtyřmi lety obyvatelům země ztrápenými ekonomickými, sociálními i rasovými problémy. Stejně jako v roce 2019, kdy ve finále v Jokohamě porazili Angličany, boj o titul viděl i jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, který si z Kolisiho udělal postavu národního smíření.

Jižní Afrika stejně jako v roce 2019 došla k titulu navzdory porážce v základní skupině. Tentokrát ji potkala v mači s rozjetým Irskem, v play off ale zvládla tři těžké vyrovnané zápasy s hlavními rivaly – a vždycky o bod. Ve čtvrtfinále vyřadili Springboks domácí Francouze, semifinále s Anglií otočili tři minuty před koncem a ve finále do posledních sekund odolávali zoufalé snaze Nového Zélandu.

„Ukazuje to naši nezdolnost, z ní jsme v Jižní Africe vytvoření. Když si myslíte, že už jsme na dně, zvedneme se, šokujeme vás a ukážeme, že jsme schopní čehokoli,“ řekl jihoafrický pilíř Ox Nche.

Ve finále byli Springboks na cestě za vítězstvím od prvního trestného kopu Handrého Pollarda, který už ve třetí minutě ztrestal zákrok Shannona Frizella na Mbongeni Mbonanbiho, za který byl na deset minut vyloučen z hry.

Klíčovou pro další vývoj zápasu byla červená karta, kterou po přezkoumání dostal novozélandský kapitán Sam Cane ve 27. minutě za nebezpečnou skládku ramenem Jesseho Kriela. Springboks vedli o poločase 12:6. Nový Zéland ale bojoval až do konce. Pomohla mu žlutá karta pro jihoafrického kapitána Siyu Kolisiho za střet hlavy na hlavu na Ardieho Saveu.

Pětku Aarona Smithe ještě vymazal předchozí předhoz Richieho Mo'ungy. V 58. minutě ale Beuaden Barrett dokončil akci po levém křídle a bylo to jenom o bod. Pak ale Mo´unga neproměnil konverzi.

V 74. minutě dostali All Blacks na talíři vítěznou šanci, když Cheslin Kolbe proti pravidlům plácnul do novozélandské přihrávky a dostal žlutou kartu. Trestný kop ale Jordie Barrett neproměnil a Jihoafričané už vedení 12:11 udrželi.

„Je to pro všechny naše fanoušky a pro Jižní Afriku. Přál bych si, abych vám mohl ukázat zprávy, které jsem dostal, a to, co se teď v Jižní Africe děje,“ usmíval se kouč šampionů Jacques Nienaber. „Šedesát dva milionů lidí se spojilo. Lidé nakoupili zelená trička pro všechny. V posledních třech zápasech, které jsme vyhráli o bod, jsme tuhle energii cítili, poháněla nás.“