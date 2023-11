Vzepětí českého ragby: drtivá výhra, šance na postup a cesta za snem

Přesně půlstoletí od jednoho z nejslavnějších zápasů historie československého ragby se národní tým odrazil k nadějné budoucnosti.

4. listopadu 1973 tehdejší federální reprezentace v Rovigu remizovala s domácí Itálií 3:3 a bylo to zatím naposledy, kdy národní tým neprohrál s některou ze špičkových ragbyových zemí.

„To utkání si dobře pamatuji. S Italy to byl vyrovnaný duel. Proměnil jsem trestný kop a oni také, ale to nebylo všechno. Náš rojník Standa Pártl tehdy položil ještě regulérní čtyřku, ale tu mu rozhodčí neuznal, ale už nevím, co si vymyslel, aby čtyřka neplatila,“ vzpomínal tehdejší kopáč reprezentace Jaromír Kourek pro web České ragby.

Zatímco Italové od té doby vystřelili nahoru, účastnili se všech deseti světových šampionátů, jsou součástí prestižního turnaje Six Nations a v posledních letech porazili například Austrálii či Wales, český národní tým hrál do jara až ve čtvrté nejvyšší evropské kategorii Conference. V květnu ale po vítězství nad Izraelem postoupil o úroveň výš a sobotní povedený zápas s Chorvatskem ho vystřelil na první místo tabulky skupiny Trophy. Češi se tak revanšovali za týden starou nepříjemnou prohru 37:48 ve Švédsku.

Český tým na soupeře vletěl, už ve 22. minutě vedl 31:0, když položil čtyři pětky. Ve druhé půli se Chorvati zlepšili, ale zápas i tak skončil vysokým vítězstvím Česka, které položilo dohromady sedm pětek. „Daleko se zlepšila naše obrana, která nám ve Švédsku selhala,“ hodnotil kouč Němeček. A to, že jsme dali hodně bodů… My víme, že umíme útočit. Máme tam mladé, hodně šikovné kuky, a když dostanou balon, jsou schopní tohle dělat.“

Zrovna začíná nová éra národního mužstva, které nasává sílu z mladé nastupující generace. Ta vyrostla v posledním desetiletí ragbyového boomu v zemi, jemuž v pravidelných čtyřletých intervalech pomáhá nablýskaná reklama světového šampionátu.

„Kluci jsou opravdu extrémně mladí, měli jsme tu tři kluky z reprezentace do dvaceti let. I náš útok měl dneska věkový průměr jednadvacet let,“ vysvětluje Němeček. „Hráči, co přichází, jsou každý rok lepší a lepší. Jde o to mít čas, peníze, prostředky s nimi pracovat. To je ten kámen úrazu.“

Jednou z tváří týmu je dvaadvacetiletý Samuel Dupuy, syn česky matky a anglického ragbisty, jehož rodokmen sahá i do Francie. Hbitá tříčtvrtka, která položila v mači proti Chorvatům jednu z pětek, má za sebou působení na mezinárodní škole v anglickém Busckswoodu, odkud si kromě maturity přivezl i ragbyové zkušenosti.

„S Českou republikou to vůbec nejde porovnávat. Člověk se učí na maturitu, ale skončí školu a hned jde na hřiště, kam je to pět minut chůze. Hráli jsme zápasy v týdnu, o víkendu jsem jezdíval s výběrovým týmem hrabství,“ líčí Dupuy, který před dvěma lety strávil sezonu i ve druhé nejvyšší francouzské soutěži Pro D2 v dresu Valence.

Dnes je Dupuy zpátky v Česku jako opora mistrovských Říčan a z národního týmu působí v zahraničí jen několik hráčů v nižších soutěžních patrech – rváček James Faktor a zadák Martin Cimprich v Anglii, rojníci Jiří Frank, Tomáš Stránský a Vojtěch Vomáčka ve Francii.

„Francie je nejvíc otevřená, ale zároveň se do ní cpe víc a víc lidí z jižní polokoule, konkurence je větší a větší. Je to hlavně o nich, když mají talent, tak by měli mít zároveň morálku to využít. Jít tam, sklopit hlavu, dělat, co se má, a to je někdy složité u takhle mladých kluků,“ říká Němeček.

I s hráči z domácích zdrojů má ale kouč k dispozici nadějný tým, který je po dvou zápasech skupiny Trophy v reálné hře o postup na další úroveň, jíž je mistrovství Evropy, neboli Championship. Česko se za dva týdny střetně v domácím zápase s Litvou, na jaře ho čekají zápasy s Ukrajinou a Švýcarskem.

„Já si upřímně myslím, že všechny ty týmy jsou docela vyrovnané. Rozhodují malé chyby. Vůbec bych se nebál říct, že tuhle skupinu chceme vyhrát,“ říká Němeček. „Jde hlavně o to, abychom kluky měli pohromadě, abychom měli hráče, které potřebujeme, aby nebyli zranění, a abychom měli čas na přípravu. Kolikrát se připravujeme tak, že přijedou na jeden trénink před zápasem a to toho moc neuděláme. Když budeme mít lidi a čas na přípravu, naše ambice jsou vysoké.“

Ve skupině na úrovni mistrovství Evropy, která je v kontinentální hierarchii hned za elitním Turnajem šesti národů, Česko naposledy hrálo v roce 2008. Teď vyhlíží cestu vzhůru. A výhledově může snít i o dosud nemyslitelném boji o účast na mistrovství světa. Od příštího šampionátu v Austrálii v roce 2027 se počet účastníků rozšíří o čtyři další týmy.

„Je to těžká otázka. V Championshipu budeme konkurovat týmům, které mají mnohonásobně větší rozpočty než my. My jako reprezentace se samozřejmě chováme profesionálně, ale nejsme placení. Zatímco Portugalci, Španělé, takovéhle top týmy, co hrály na Světovém poháru, to jsou všechno profesionálové,“ říká Dupuy.

Je to na první pohled podobný příběh, který žijí i čeští baseballisté. Jejich tým má za sebou ale přelomový rok, v němž se zúčastnil World Baseball Classic, profesionálního šampionátu s hvězdami s MLB nebo japonské ligy Nippon.

„Teď je to trošičku vzdálené, ale pokud bychom to dělali správně a měli podporu od státu, mohli bychom taky pomýšlet na tyhle ambice. Je vidět, že i malé unie můžou uspět, díky tomu, že hrají chytré ragby a dobře vychovávají mládež,“ řekl Filip Vacek, sportovní ředitel Tatry Smíchov. „Co nás nejvíc limituje, jsou finance. Máme velké plány. Limituje nás, že jsme malá unie. Máme málo peněz, nemůžeme si dovolit takovou přípravu jako ostatní, nemůžeme se tolik věnovat vzdělávání. Na unii je pět placených lidí, každý francouzský klub je na tom líp desetkrát.

Opory českého týmu očima trenéra Němečka

Dan Hošek (vazač)

Němeček: „Kapitán, který vede celý tým.“

Vzor ve světě: Ardie Savea (Nový Zéland)

James Faktor (rváček)

Němeček: „Angličan, který za nás hraje díky tou, že jeho děda je původem z Čech. Má pro nás velký přínos, je neuvěřitelný v přístupu. Přijede na každý zápas, nemá žádné hvězdné manýry na to, jak je skvělý hráč.“

Vzor ve světě: Sam Cane (Nový Zéland)

Samuel Dupuy (tříčtvrtka)

Němeček: „V Samuelovi se vynořuje další skvělý hráč. Je to mimořádně talentovaný kluk.“

Vzor ve světě: Bundee Aki (Irsko)

Adam Koblic (křídlo)

Němeček: Další mladý hráč s neuvěřitelným talentem

Vzor ve světě: Cheslin Kolbe (Jižní Afrika)

ČESKO - CHORVATSKO 48:22 (36:7)

Pětky: 7:4. Trestné kopy: 1:0. Kopy po pětce: 5:1.

Body: Cimprich 13, Kohout 10, Vomáčka, Pavlík, Dupuy, Hošek a Koblic po 5 - Jurišič 12, Vlajčevič a Vraneševič po 5.

TABULKA SKUPINY TROPHY

1. ČESKO 2 1 0 1 85:70 5

2. Litva 1 1 0 0 32:14 4

3. Švýcarsko 1 1 0 0 23:12 4

4. Švédsko 2 1 0 1 60:60 4

5. Ukrajina 1 0 0 1 14:32 0

6. Chorvatsko 1 0 0 1 22:48 0