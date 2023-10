České ragby na příštím MS? Nemusí to být nesplnitelný sen, říká expert

Zápas byl oproti minulosti poprvé oficiálně zařazen do programu světové ragbyové federace a výsledek se započítá do oficiálního žebříčku. • Kamil Herák

Česká ragbyová reprezentace by mohla zabojovat o účast na příštím mistrovství světa • facebook.com / Česká rugbyová unie

Čeští ragbisté mají po roce Švédům co vracet • rugbyunion.cz

Zatímco aktuální mistrovství světa v ragby vrcholí, česká reprezentace začíná po postupu do vyšší skupiny v druhé nejvyšší otevřené kontinentální soutěži. Po postupu do Trophy hraje tým kouče Miroslava Němečka v sobotu ve Švédsku. A může to být i začátek cesty směrem k dalšímu šampionátu. „Na Portugalsku je vidět, že mistrovství světa nemusí být nesplnitelný sen,“ myslí sportovní manažer Tatry Smíchov Filip Vacek.