Zlej Kája v moři žraloků. Musím být zdravě drzej, ví šipkař Sedláček | iSport.cz

Roste z něj nová superhvězda českého sportu. Šipkař Karel Sedláček, alias Zlej Kája, jako první našinec získal PDC kartu na profesionální Tour. O víkendu se na turnaji série Players Championship dostal do osmifinále, když na cestě porazil bývalého mistra světa Roba Crosse. A je to jen start. „V šipkách se točí obrovské peníze, určitě se tím dá živit,“ říká Sedláček.

Ten výkřik by si měl nechat pozlatit.

„To je zlej Kája!“ zaznělo tehdy do nadšené atmosféry poté, co Karel Sedláček v ligovém zápase zmasakroval soupeře.

„Hned se to ujalo, od té doby to používám,“ usmívá se při vzpomínce. „Nesnažím se být nějak zlý, člověku se to vrátí. Rozhodně se snažím být zlej aspoň na terči. Tam bez respektu, člověk musí být zdravě drzej, musí si věřit. Pro anglicky mluvící svět je to zajímavé, jsou zvědaví a ptají se na to. Funguje to i tam. Kdybych si dal přezdívku Hodnej Kája, znělo by to dost pitomně…“

Z vtipného momentu je dnes marketingová značka. Zlej Kája se dostal do povědomí fanoušků, má svoje logo s třemi šipkami a barevně svítící lebkou, které už láká i z energetického nápoje. A s tím vším teď vtrhnul do velkého šipkařského světa.

Sedláček zhmotnil sny tisíců Čechů, kteří si ve volném čase chodí zahrát do heren či hospůdek a pak se u piva fascinovaně dívají na velké obrazovky, jak to umí borci na profesionální Tour. Sedláček je teď mezi nimi. Kartu získal po vítězství na kvalifikačním turnaji a získal tak dvouletou možnost startovat s nejlepšími.

„Karta mně zaručuje neuvěřitelné možnosti, co se týče ježdění po nejlepších akcích. Dva roky můžu objíždět turnaje Pro Tour, sbírat peníze, potažmo body do žebříčku,“ pochvaluje si Sedláček. „Je to neskutečná kvalita. Když se člověk dostane mezi 128 hráčů, rázem se objeví v moři plném žraloků, musí hrát průměry 90, 90,5 na tři šipky, aby byl konkurenceschopný. Je to úplně extra třída.“

Svůj zatím průlomový výsledek Sedláček předvedl v neděli, kdy na turnaji série Players Championship porazil světovou čtyřku a světového šampiona z roku 2018 Roba Crosse a následně vyřídil 6:0 i loňského juniorského mistra světa Luka Humphriese.

„Co se Karlovi povedlo, je úplně neuvěřitelná věc. Je to skvělá motivace pro další hráče. Karta je něco podobného jako v golfu. Karel objede kompletní Tour, může hrát některé majory, je blíž účasti na mistrovství světa,“ vysvětluje Pavel Korda, promotér říjnového turnaje PDC European Tour na pražské Královce.

„Karel je fakt výborný hráč, rozhodně to má v ruce i v hlavě nastavené tak, že je schopný vyhrát. Jsem přesvědčen, že vyhraje titul. Brzy bude mezi špičkou, jsem přesvědčený, že kartu si udrží,“ říká Korda.

Sedláček se přitom šipkám stále věnuje při zaměstnání. Provozuje sklad s dvěma zaměstnanci, terč má na dveřích kanceláře.

„Vždycky říkám: Vcházet na tři ťuknutí,“ směje se.

Ocitl se ale mezi elitou ve sportu, kde se na mistrovství světa hraje o půl milionu liber.

„Dá se tím živit,“ říká Sedláček přesvědčeně. „Zázemí je určitě výhoda, jistota. Vyhrát každý zápas na Players Championship je těžké. Nikdo vám nenechá šipku zadarmo. Je potřeba házet, házet, házet. A vyhrávat.“

To nejlepší Sedláčka teprve čeká. Zatímco na turnajích Players Championship hraje ve sterilní atmosféře bez diváků, v březnu ho čeká účast na prestižním UK Open, šipkové obdobě fotbalového FA Cupu, jíž se zúčastní všech 128 hráčů s profesionální kartou. A tam ho čeká hala plná poblázněných fanoušků.

„Člověk má husinu, když slyší vyvolávat své jméno, ale s příchodem na podium musí člověk vypnout a snažit se to nevnímat. Dá se s tím pracovat, chce to sbírat víc zkušenosti,“ těší se Sedláček.