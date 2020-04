Souboj o čelo Premier League pro Gawlase. První výhru slaví Jirkal | iSport.cz

Pětizápasový večer odstartoval duel mezi Davidem Rosím a Danielem Barbořákem. Rosí sice dokázal získat své první dva legy v soutěži, ale nevedlo se mu na doublech. To Barbořák potrestal a zvítězil 6:2.

Následně předvedli krásný souboj Ondřej Kysilka s Alexandrem Maškem, který dokázal hned čtyřikrát v utkání zaskórovat 180. Z výhry 6:3 se přesto radoval Kysilka. „Jsem překvapený, že utkání takhle dopadlo. Musím přiznat, že jsem z toho až dojatý,“ hlásil vítěz hned po skončení střetnutí.

Další utkání na dálku přes webkamery patřilo zkušeným mazákům Pavlu Jirkalovi a Michalu Ondovi, kteří však doposud čekali na první vítězství. To si nakonec připsal Jirkal v poměru 6:2. Pražský šipkař navíc předvedl super gesto, když v pátém legu nespekuloval, kolik mu zbývá a předvedl parádní 180, za níž putuje 500 korun na boj proti koronaviru. Málem se mu to vymstilo, jelikož zbylých 21 bodů následně přehodil, uzavřít se mu podařilo až v následující sérii hodů. „Když jsem to přehodil, říkal jsem si, jestli to nebyla chyba, ale hrajeme hlavně pro zábavu a také abychom vybojovali nějaké peníze na charitu,“ okomentoval své trefené maximum Jirkal.

Následně došlo na souboj dvou dosud neporažených hráčů – Adama Gawlase a Michala Švejdy. Ti měli po prvních dvou kolech navíc i shodné skóre legů (12:5) a dělili se o vedení v soutěži. Čtvrteční utkání vyšlo parádně vycházející hvězdě českých šipek Gawlasovi, který předvedl průměr téměř 95 bodů na tři šipky, dvakrát uzavřel leg v pátém kole a zvítězil 6:2. Nutno ale podotknout, že Švejdův průměr byl také vysoko nad 80 bodů. „Věděl jsem, že to bude těžké utkání. Skutečně to byl hezký zápas, jel jsem celou dobu na plné pecky. Úžasný zápas,“ hodnotil Gawlas.

Třetí hrací večer uzavřela bitva Davida Píska s Vítězslavem Sedlákem. Drama se protáhlo na deset legů přičemž ten poslední uzavřel dvojnásobkem devatenáctky Písek a zvítězil tak 6:4. „Před zápasem jsem chtěl vypadat suverénně, ale vůbec jsem si nevěřil. Jsem rád, že se to povedlo a vyhrál jsem,“ oddychl si „Štěrk“, jak zní přezdívka 22letého šipkaře.

Výsledky 3. kola Tipsport Premier League 2020

David Rosí – Daniel Barbořák 2:6

Ondřej Kysilka – Alexander Mašek 6:3

Pavel Jirkal – Michal Ondo 6:2

Adam Gawlas – Michal Šmejda 6:2

David Písek – Vítězslav Sedlák 6:4

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Adam Gawlas 18:7 3 2. Daniel Barbořák 15:10 2 3. David Písek 14:10 2 4. Michal Šmejda 14:11 2 5. Ondřej Kysilka 14:11 2 6. Vítězslav Sedlák 16:13 2 7. Pavel Jirkal 15:14 1 8. Alexander Mašek 11:17 1 9. Michal Ondo 10:18 0 10. David Rosí 2:18 0

Program 4. kola (středa 15. dubna od 20 hodin)

Michal Šmejda – Alexander Mašek

David Rosí – Pavel Jirkal

Ondřej Kysilka – Michal Ondo

David Písek – Daniel Barbořák

Adam Gawlas – Vítězslav Sedlák