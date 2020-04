Spustil ligu na dálku, chce bavit i „prodat“ šipkaře: Nikdo nepodvádí! | iSport.cz

Šipkami doslova žije. Dokázal přivést ty největší hvězdy PDC do Prahy, organizuje různé turnaje, komentuje živé přenosy a nyní, v temné době koronavirové pandemie přišel s projektem Tipsport Premier League 2020. Pavel Korda v obsáhlém rozhovoru pro iSport.cz objasnil, jak nová soutěž, v níž deset elitních českých šipkařů bojuje vzájemně díky propojení přes webkamery, vznikala. Prozradil ale i to, jak vybíral hráče či jaké jsou plány do budoucna. „Věřím, že jednotliví hráči začnou získávat své fanoušky a že to bude úspěšné,“ přeje si Korda.

Jak vznikl nápad uspořádat českou obdobu Premier League?

„Nechtěl jsem, aby se nic nedělo. Štvalo mě, že se nic nehraje, nedá se koukat na žádné živé přenosy. Naši kluci (šipkaři) mohli také pouze trénovat doma, nebo hrát proti počítačům či aplikacím. To ale není ono. Řekl jsem si, že náš sport umožňuje hrát proti sobě, i když jsme zavření v karanténě. Věděl jsem, že je možné to udělat tak, aby hráči mohli veřejně předvést, co umí. Jen zbývalo nějak to zařídit, spojit se a udělat skóre, aby to bylo komfortní. Napadlo mě zároveň, že by turnaj mohl mít charitativní účel a když by se našel někdo, kdo by dal na charitu peníze, že by se projekt mohl povést. A povedlo se.“

Z malého plánu je nakonec velký projekt, že?

„Původně jsem zamýšlel, že hráče propojíme jen nějak jednoduše přes telefony a nějakou free aplikaci. Jelikož ale nejsem v této oblasti moc zběhlý, zavolal jsem do společnosti Mikenopa, s níž spolupracuji, a chtěl se s nimi poradit. Neměl jsem ambice, že by to dělali, ale jim se to líbilo a řekli, že mi rádi pomůžou. V tom byl zásadní zlom a krok vpřed, protože jsem měl rázem podporu firmy s profesionálním zázemím. Poté jsem se spojil s Tipsportem, který dlouhodobě šipky podporuje a má je rád, stejně jako já. Našli jsme společnou řeč, dohodli se i na charitativní složce. Takto se to nabalilo a najednou byl prvotní nápad, dělat to přes mobily, pasé. Museli jsme zároveň ustoupit od původní varianty, hrát s dvaceti hráči. Když vidím, jak to nyní funguje v deseti hráčích, tak je tak trochu zázrak, že to jde. Vzhledem k tomu, že komentuji na Nově, tak jsem se dohodl s tamním šéfem sportu Dušanem Mendelem, že by se to mohlo vysílat i u nich, a nakonec z toho je tedy turnaj televizní.“

Co bylo při organizování nejsložitější?

„Potýkali jsme se s řadou problémů. V době, kdy jsem se dohodl s hráči, kteří budou hrát, jsem šel objednat webkamery, ale zjistil jsem, že se v celé republice nedá koupit jediná. Sháněli jsme je opravdu pokoutně a byl to velký problém. Zboží, kterého je jindy ve skladech dostatek, tak byl problém sehnat. U všech hráčů jsme posílili upload, všichni museli u poskytovatelů internetu posílit signál, aby to fungovalo. Vyskytly se i další potíže, se kterými člověk dopředu nepočítal a musely se vyřešit.“

Na základě čeho jste vybírali účastníky?

„Měl jsem taková tři kritéria, která měla stejnou váhu. Samozřejmě to museli být hráči vykazující nějakou úroveň, tedy tu nejlepší. Bohužel hned od úvodu jsem věděl, že nebudu moct mít Karla Sedláčka. Kontaktoval jsem PDC a ta o pár dní později, možná tedy i na můj popud, vydala prohlášení, že žádní hráči se nemohou účastnit jakýchkoliv šipkařských akcí. Protože je to formát vytvořený právě PDC, tak jsem jako další kritérium zvolil výběr z těch hráčů, kteří hráli Q-school PDC nebo se dlouhodobě zúčastňují kvalifikací na European Tour a podobných akcí. Třetí bod byl pak takový, že jsem chtěl dát šanci mladým hráčům. Proto původně měl hrát i Tomáš Houdek, o nějž jsem hodně stál, i když na Q-school nebyl, ale je to podle mě obrovský talent českých šipek. Bohužel se nám ho ale nepodařilo připojit tak, aby to probíhalo bez problémů. Čekali jsme do poslední chvíle, ale nakonec jsme ho museli nahradit. Vítězslav Sedlák je ale plnohodnotnou náhradou, možná ještě větší, protože hraje fantasticky. V prvním kole to až tak neukázal, i když vyhrál, ale v zápasech při generálce ukázal, co umí, a myslím, že bude ještě předvádět velké věci.“

V úterý proběhlo první kolo, bylo vše bez problémů?

„O den dříve jsme dělali plnohodnotnou generálku, protože jsem nechtěl jít při živém přenosu do rizika, že bychom při něm něco zkoušeli. Když generálka klapla, tak jsem byl o něco klidnější. Nicméně jsme v prostředí, kde se každou chvíli může něco stát a my před prvním kolem nemohli vůbec připojit Davida Píska, takže jsme měli trochu nervy z toho, co se bude dít. Nakonec jsme ale udělali určitá opatření a připojit se ho podařilo.“

Překvapil vás v úvodním kole někdo svým výkonem?

„Musím říct, že Dan Barbořák. Už jen tím, jak vstoupil do zápasu (1. hra s průměrem 137, 501 DO zavřel na 11 šipek). Předtím jsme zkoušeli hodně zápasů a nevybavuji si, že by hrál takto dobře.“

Osobně plníte roli takového rozhodčího, kdy zapisujete skóre, reagujete na hlášení náhozů hráčů. Jak náročné to je?

„Původní plán byl, že hráči nahlásí skóre a já jim potvrdím, že ho vidím a souhlasím s počtem, který mi ohlásili, protože já samozřejmě počítám spolu s nimi. Tak proběhly nácviky, ale když do toho vstoupila společnost, která zaštiťuje skóre, tak jsme museli od našeho modelu ustoupit. Abychom to takto mohli dělat, tak musím na jejich popud ještě navíc hlásit anglicky výši náhozu. V tom je to pro mě mnohem složitější. Je tam další prvek navíc, v cizím jazyce, takže moc jednoduché to není. Pro mě je ale důležité to, že to ona společnost přebírá a hráči se budou objevovat na obrazovkách i v jiných zemích. Existuje pak obrovská šance, když budou hrát kluci dobře, že si jich všimnou skauti velkých manažerských skupin v Británii. Může se pak stát, že jim tato soutěž vynese smlouvu podobnou té, jako má Karel Sedláček, nebo třeba i lepší. To je hlavní důvod, proč jsem ochotný, řešit to v angličtině, která sice trochu hru zdržuje a pro tuzemského diváka není úplně přirozená, ale jinak to nejde.“

Nemůžete zároveň prožívat parádní náhozy.

„Ano, je to jiné, než při komentování v televizi, kde můžu dát najevo emoce a třeba si u toho i zakřičet. Tam mě hráči neslyší. Tady ale ano, takže musím emoce dost potlačovat. Když bych tam nějak vyváděl, tak bych kluky rušil. To znamená, že když někdo hodí sto osmdesát, tak ode mě nikdo nemůže očekávat, že budu hlásit „one hundred and eighty“ jako Russ Bray. To nepřipadá v úvahu. Musí to být v komorním prostředí, protože hráč na druhé straně už je připravený a jde házet.“

Po úvodním kole se objevily postřehy, že hráči párkrát nahlásili jinou výši náhozu. Nepředpokládám, že úmyslně, spíše se přepočítali. Budete na to ale v dalších kolech více dbát?

„Je to téma, které se opravdu rozvířilo. Nicméně musíme to brát tak, že to hrají lidi a ne stroje, i když kluci mají počítání perfektní. Myslím, že se to v prvním kole stalo v jednom případě, ale naštěstí to nijak neovlivnilo hru, protože soupeř vzápětí leg uzavřel. Stávat by se to ale nemělo. Na druhou stranu to těžko ovlivníme, podívejte na jiné sporty, jako třeba Maradonova boží ruka, ofsajdy, fauly a tak dále. Hráči to ale v žádném případě nedělají schválně, protože pokud ano, byli by sami proti sobě. ‚Podvod‘ se lehce a rychle odhalí, což ukázalo první kolo. Bylo by to od nich neskutečně hloupé, když by něco takového hráli. Když jsem hráče vybíral, tak jsem přihlížel k tomu, aby se něco takového nestávalo. Víc než na sto procent klukům věřím a pokud nahlásí číslo, které se mi nezdá, tak se jich i zeptám, zda je to ta či jiná hodnota a můžeme to korigovat. Jsem si ale jistý, že nikdo neudělá podvod schválně.“

Šipky v terči také často zkreslují. Pomohl by třeba lepší, ostřejší obraz?

„Samozřejmě ano, ale fanoušci si musejí uvědomit, že nenatáčíme na nějaké profikamery a nepřenášíme to přes zabezpečené linky. Děláme to na webové kamery, u kluků, kteří nejsou žádní IT profesionálové. Jsme rádi, že dokážeme nějak obraz přenést a je to za současného stavu, kdy tu nejsou lepší webové kamery a linky jsou takové, jaké jsou, maximum, jaké dokážeme zprostředkovat a nabídnout. Udělali jsme to hlavně kvůli tomu, aby si to lidé užili a měli zážitek z živého zápasu a ne aby hledali chybičky v tom, že to není přenos jako ze SkySportu. Můj cíl není dorovnat se takovému přenosu, ale aby to lidi bavilo a kluci si dobře zahráli a dostali se díky tomu třeba i někam do světa. Pokud se zároveň vyberou peníze na charitu, což věřím, že se vyberou, tak budu šťastný, že akce pomůže v boji proti koronaviru. To je pro mě mnohem důležitější než to, jestli vidím dopadnout úplně každou šipku.“

Bavíme se o turnaji v době nouzového stavu. Plánujete ale třeba tento formát zachovat i v dalších letech? Myslím tím, že už by se nehrálo přes webkamery, ale klasickým způsobem.

„Jsem si stoprocentně jistý, že příští rok Premier League zorganizuji, a to tak, aby to lidi bavilo. Asi ne, že bychom jezdili po několika městech, to v našich podmínkách není zatím reálné, ale mám už i nějak vymyšlené, kde by se to dalo hrát. Byla by třeba dvě hrací místa, která jsou dostupná tak nějak pro všechny. Jedno v Praze a druhé kousek od Prahy. Tam by se to celé odehrálo s tím, že bych to chtěl kompletně natočit a odvysílat. Tuto ambici mám a udělám vše pro to, aby se to uskutečnilo. Přišlo by mi hrozná škoda, když víme, že model je nějak funkční, to zabalit. Věřím, že jednotliví hráči začnou získávat své fanoušky, bude se to táhnout a věřím, že to bude úspěšné.“

