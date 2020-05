Sedlák zvládl drama s Gawlasem. Mašek vyhrál v Premier League pošesté v řadě | iSport.cz

Šipkařská Tipsport Premier League 2020 se překlenula do své druhé fáze, ve které se osm elitních českých šipkařů utkává prostřednictvím webkamer. Daniel Barbořák zvládl drama s Michalem Ondem a udržel vedení v soutěži. Nadále se daří také Alexandru Maškovi, jenž zvítězil pošesté v řadě a propracoval se na druhé místo. Uspěli také David Písek a Vítězslav Sedlák, který předvedl v dramatickém souboji s Adamem Gawlasem velký obrat.

Druhou fázi Premier League odstartoval souboj Ondřeje Kysilky s Alexandrem Maškem. Lépe do něj vstoupil Mašek, když se ujal vedení 2:0, ale Kysilka srovnal. Hráči se následně střídali ve vyhraných lezích a utkání dospělo až do stavu 5:5. Další dvě hry pro sebe ale získal Mašek a mohl slavit vítězství 7:5, kterým oplatil soupeři porážku z první fáze, kde Kysilka vyhrál 6:3. „Začal jsem zavírat,“ uvedl Mašek k tomu, že po ne příliš zdařilém vstupu do soutěže vyhrál pošesté v řadě.

Ještě větší drama nabídl duel prvního muže tabulky Daniela Barbořáka s Michalem Ondem. Střetnutí dospělo až do rozhodujícího 13. legu, ve kterém pro sebe zápas ukořistil „Danchez, když zvítězil 7:6. Pomohlo mu k tomu i vysoké zavření 116. Jinak se ale oba hráči na dvojnásobcích spíše trápili. „Na doublech jsme to hodně pálili,“ konstatoval Barbořák. „Ve třech lezích jsem tě měl už na lopatě, ale prodoubloval jsem je. Pak ses rozehrál,“ prohlásil po zápase Ondo směrem k soupeři.

V dalším utkání se podařilo odskočit Michalu Šmejdovi na 3:1, jeho protivník David Písek ale následně nejen že srovnal, ale postupně otočil na 6:4. Šmejda sice ještě korigoval, ale Písek už náskok nepustil a zvítězil 7:5. „Je super, že jsem dotáhl kluky před sebou. Určitě plánuju útok na první čtyřku,“ je odhodlaný do dalších bojů Písek.

Krásný souboj na závěr prvního večera druhé fáze svedli Adam Gawlas a Vítězslav Sedlák. Oba hráči předvedli řadu vysokých náhozů, včetně v součtu devíti 180 (z toho sedm Sedlák). Za stavu 5:4 se povedl Gawlasovi brejk, díky němuž odskočil na rozdíl dvou her, navíc do té následující začínal. Výhodu ale nevyužil, Sedlák se udržel v zápase a nejen že následně srovnal na 6:6, ale získal pro sebe i rozhodující 13. leg. Stejně jako v první fázi tak dokázal Gawlase porazit, tentokrát 7:6.

Celkově hráči přidali dalších osmnáct náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 92 náhozů 180 a získali tak částku 46 tisíc korun. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém můžete i vy přispět libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 10. kola Tipsport Premier League 2020

Ondřej Kysilka – Alexander Mašek 5:7

Daniel Barbořák – Michal Ondo 7:6

Michal Šmejda – David Písek 5:7

Adam Gawlas – Vítězslav Sedlák 6:7

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 54:33 8 2. Alexander Mašek 48:47 7 3. Adam Gawlas 52:39 6 4. Vítězslav Sedlák 52:44 6 5. David Písek 50:42 5 6. Ondřej Kysilka 49:47 5 7. Michal Ondo 47:52 5 8. Michal Šmejda 41:46 4 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

* hráči na 9. a 10. místě nepostoupili do druhé fáze soutěže

Program 11. kola (čtvrtek 7. května od 20 hodin)

Adam Gawlas - David Písek

Michal Šmejda - Daniel Barbořák

Alexander Mašek - Vítězslav Sedlák

Michal Ondo - Ondřej Kysilka