Gawlas oplatil porážku Ondovi a je v šipkařské Premier League první | iSport.cz

Do prvního duelu vkročil lépe Michal Ondo, který hned v úvodní hře ukradl Adamu Gawlasovi servis. S dalším brejkem na každé straně dospěl zápas do stavu 3:2 pro „Máchala“, ale poté začal úřadovat Gawlas a otočil na 6:3. V desátém legu se oba hráči vytrápili na doublu a nakonec se podařilo Ondovi díky dvojnásobku trojky udržet v zápase. Získal i následující leg při soupeřově podání, ale Gawlas už poté vyrovnání nepřipustil a zvítězil 7:5. Soupeři tak oplatil porážku z první fáze. „Ze začátku mi přišlo, jako bych nevěděl, co jsou šipky. Je to o hlavě. Dal jsem si před zápasem do hlavy, že jsem s Michalem minule prohrál a musel jsem to z ní dostat. Bylo to trápení, ale alespoň vím, co příště udělat. Musím se z toho poučit,“ konstatoval Gawlas.

Michal Šmejda si v dalším utkání poradil 7:3 s Ondřejem Kysilkou. Ačkoliv oba hráli podobné náhozy, druhý jmenovaný se trápil na doublech, což ho stálo zápas. Šmejda naopak prožil povedený týden. Výhrou nad Kysilkou totiž navázal na středeční vítězství nad Michalem Ondem (7:2). „Tento týden se dařilo. První čtyřku nenechám spát, to je jasné. Už teď mám ale v hlavě další zápasy. Dnes jsem se uvolnil až u posledního legu. Tentokrát mě podržely doubly,“ uvedl po zápase aktuálně pátý Šmejda.

Zápas plný vysokých náhozů následně zakončili Vítězslav Sedlák s Davidem Pískem oba s průměrem nad 85 bodů na tři šipky. Ačkoliv měl Písek průměr ještě o něco vyšší než jeho soupeř, radoval se z celkem jasné výhry 7:3 Sedlák, který byl v utkání lepší na doublech. Utkání bylo zajímavé i v tom, že šipkaři hráli tentokrát na stejném místě, nicméně každý na svůj terč, a to kvůli problémům s připojením u mladšího Píska. „Je to hodně zajímavé. Čekal jsem všechno možné, ale byl jsem překvapený, že se mi hrálo tak hezky. Musím říct, že poprvé jsem nebyl nervózní, protože jsem tu měl vedle sebe člověka, se kterým hraju,“ řekl po souboji týmových kolegů úspěšnější Sedlák.

Třináctý hrací večer uzavřel souboj mužů z čela tabulky. Vedoucí Alexander Mašek v něm vyzval třetího Daniela Barbořáka, ten navíc klesl z prvního místa až po středeční prohře s Adamem Gawlasem (1:7). V utkání si hráči nic nedarovali a bylo to pořádné drama. Nakonec byl v koncovce přesnější „Danchez“ a zvítězil 7:5. „Byl to vyrovnaný zápas. Rozhodlo více štěstíčka. Měli jsme tam oba mnoho pěkných momentů,“ okomentoval souboj Barbořák.

Poslední utkání rozhodlo o tom, že do čela se díky nejlepšímu rozdílu legů dostal Gawlas, Barbořák je druhý a Mašek třetí. Všichni tři mají na kontě devět výher.

Celkově hráči přidali dalších 9 náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 125 náhozů 180 a získali tak částku 62 500 Kč. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém můžete i vy přispět libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 13. kola Tipsport Premier League 2020

Adam Gawlas – Michal Ondo 7:5

Ondřej Kysilka – Michal Šmejda 3:7

Vítězslav Sedlák – David Písek 7:3

Alexander Mašek – Daniel Barbořák 5:7

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Adam Gawlas 73:50 9 2. Daniel Barbořák 66:52 9 3. Alexander Mašek 67:64 9 4. Vítězslav Sedlák 72:59 8 5. Michal Šmejda 62:65 7 6. Ondřej Kysilka 64:67 6 7. David Písek 62:63 5 8. Michal Ondo 60:73 5 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

*hráči na 9. a 10. místě nepostoupili do druhé fáze soutěže

Program 14. kola (středa 20. května od 20 hodin)

Vítězslav Sedlák – Daniel Barbořák

Adam Gawlas – Michal Šmejda

David Písek – Ondřej Kysilka

Alexander Mašek – Michal Ondo