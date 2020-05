Změna v čele Premier League, nově lídrem Mašek. Gawlas přejel Barbořáka | iSport.cz

V úvodním duelu získal první hru Ondřej Kysilka, nicméně poté převzal otěže Vítězslav Sedlák a odskočil i díky dvěma brejkům na 4:1. „Kyslíček“ následně zabral a vyrovnal, ale za stavu 4:4 přišel další Sedlákův brejk. Ve zbytku utkání už si hráči servis udrželi a Sedlák vyhrál 7:5. „Hrozné, hrozné. Můžete mi někdo říct, kdy se vzpamatuji na doublech,“ zkritizoval své zavírání vítěz prvního duelu.

Souboj týmových kolegů poté vypukl mezi Michalem Šmejdou a Michalem Ondem. V první fázi se z těsné výhry 6:5 radoval druhý jmenovaný. Tentokrát ale utkání vyšlo lépe Šmejdovi, který soupeři hned třikrát sebral podání a nakonec vyhrál 7:2, když duel ukončil zásahem středu terče (50). „Jsem rád, že mám bod, ale tím to končí. Strašné výkyvy. Začátek super, pak vypnou ruce, pak zase super a znovu vypnou ruce. Pořád u mě panuje hrozná nervozita. Ale důležitý bod,“ okomentoval zápas s týmovým parťákem Šmejda.

Zajímavý duel, ve kterém si hned sedmkrát vzali podání, sehráli David Písek s Alexanderem Maškem. Druhý jmenovaný opět potvrdil skvělou fazonu a připsal si již osmé vítězství v řadě, tentokrát 7:4. „Mám velkou radost. Dneska hra nebyla tak dobrá jako jindy, ale naopak doubly byly skvělé,“ shrnul své pocity ze zápasu Mašek, přestože všechny legy kromě jednoho s Pískem uzavřeli do osmnácti šipek. Mašek se zároveň díky vítězství posunul do čela soutěže.

V posledním zápase 12. kola totiž Daniel Barbořák podlehl Adamu Gawlasovi. Ačkoliv „Danchez“ házel s průměrem přes 80 bodů na tři šipky, na mladou naději českých šipek to nestačilo. Gawlas skončil s průměrem nad 93 bodů, soupeře prakticky nepustil k doublům a zvítězil jednoznačně 7:1. Díky vysoké výhře se navíc Gawlas dostal v tabulce před svého soupeře. Barbořák naopak klesl z prvního místa až na třetí. „Jsem rád, ale zároveň je mi to líto. Od Dana získávám zkušenosti, říká mi, co mám a nemám dělat,“ konstatoval po zápase Gawlas, který je aktuálně druhý.

Celkově hráči přidali dalších 13 náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 116 náhozů 180 a získali tak částku 58 000 Kč. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém můžete i vy přispět libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 12. kola Tipsport Premier League 2020

Ondřej Kysilka – Vítězslav Sedlák 5:7

Michal Šmejda – Michal Ondo 7:2

David Písek – Alexander Mašek 4:7

Adam Gawlas – Daniel Barbořák 7:1

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Alexander Mašek 62:52 9 2. Adam Gawlas 66:45 8 3. Daniel Barbořák 59:47 8 4. Vítězslav Sedlák 65:56 7 5. Michal Šmejda 55:52 6 6. Ondřej Kysilka 61:60 6 7. David Písek 59:56 5 8. Michal Ondo 55:66 5 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

*hráči na 9. a 10. místě nepostoupili do druhé fáze soutěže

Program 13. kola (čtvrtek 14. května od 20 hodin)

Adam Gawlas - Michal Ondo

Ondřej Kysilka - Michal Šmejda

Vítězslav Sedlák - David Písek

Alexander Mašek - Daniel Barbořák