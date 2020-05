Šmejda drží šanci na semifinále Premier League. Sedlák slaví postup | iSport.cz

Patnáctým hracím kolem pokračovala Tipsport Premier League 2020, v níž se aktuálně utkává osmička elitních českých šipkařů. Po dvojici Adam Gawlas, Alexander Mašek si v předposledním kole zajistil postup do semifinále Vítězslav Sedlák. Ve středu 27. května si to na dálku rozdají o poslední volném místo mezi TOP4 Daniel Barbořák a Michal Šmejda, kdy druhý jmenovaný musí doufat v zaváhání soupeře, kterého čeká duel s Ondřejem Kysilkou, sám naopak potřebuje porazit Sedláka, ani to ale ve finále nemusí stačit.

V úvodním duelu 15. kola dokázal Michal Šmejda po velkém boji porazit Alexandra Maška 7:5, čímž si stále udržel naději na postup do semifinále. „Konečně z mé strany pěkná hra se vším všudy. To, že Saša nezvýšil v úvodu na 3:0, mě trochu koplo a pomohlo mi to,“ konstatoval po utkání Šmejda.

Jeho šanci na postup mezi elitní čtyřku udržel v dalším zápase David Písek, když porazil Daniela Barbořáka 7:4. „Danchez“ tak bude muset v posledním kole hájit své aktuálně čtvrté místo. Postup mu může zajistit i prohra s Ondřejem Kysilkou, pak ale bude záležet na tom, jak vysoká bude, a zároveň také na výši případné výhry Michala Šmejdy nad Vítězslavem Sedlákem. Pokud Šmejda neuspěje, Barbořák bude automaticky postupovat.

V třetím duelu si jistotu semifinále vyházel Vítězslav Sedlák, když pokořil 7:2 Michala Onda. „V úvodu se mi hrálo dobře. Když ale vypadlo skóre, tak mi chvíli trvalo, než jsem se srovnal. Vlastně jsem se možná ani nesrovnal, protože hry už pak nebyly ono,“ uvedl po zápase Sedlák.

Předposlední hrací večer druhé fáze uzavřel Adam Gawlas vítězstvím 7:4 nad Ondřejem Kysilkou, čímž se výrazně přiblížil prvnímu místu po druhé fázi. „Je to super pocit. Když jsem měl v posledním legu 108 na zavření, vzpomněl jsem si na European Tour, kde jsem to také zavřel. Řekl jsem si, že teď to na vítězství musí vyjít. Zápas jsem si užil, plně jsem se soustředil, dal do toho vše a snad to tak i vypadalo,“ řekl po utkání Gawlas.

Celkově hráči přidali dalších 13 náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 153 náhozů 180 a získali tak částku 76 500 Kč. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém můžete i vy přispět libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 15. kola Tipsport Premier League 2020

Michal Šmejda – Alexander Mašek 7:5

Daniel Barbořák – David Písek 4:7

Vítězslav Sedlák – Michal Ondo 7:2

Ondřej Kysilka – Adam Gawlas 4:7

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Adam Gawlas 87:54 11 2. Vítězslav Sedlák 86:65 10 3. Alexander Mašek 79:72 10 4. Daniel Barbořák 74:66 9 5. Michal Šmejda 69:67 8 6. David Písek 76:70 7 7. Ondřej Kysilka 71:81 6 8. Michal Ondo 63:87 5 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

*hráči na 9. a 10. místě nepostoupili do druhé fáze soutěže

-při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje rozdíl skóre

Program 16. kola (středa 27. května od 20 hodin)

Michal Ondo – David Písek

Vítězslav Sedlák – Michal Šmejda

Daniel Barbořák – Ondřej Kysilka

Alexander Mašek – Adam Gawlas