Dva šipkaři mají jisté semifinále Premier League. Blízko mu je Sedlák i Barbořák | iSport.cz

Úvodní duel začal lépe pro Daniela Barbořáka, který se ujal vedení nad Vítězslavem Sedlákem 2:0. Druhý jmenovaný se ale poté rozehrál k velkému výkonu, otočil na 5:2 a svůj náskok do konce utkání už nepustil. Nakonec se Sedlák mohl i díky průměru přes 95 bodů na tři šipky a dobrému zavírání radovat z výhry 7:4. „Fantazie, nechápu to. Je krásné konečně se radovat z doublů,“ uvedl po zápase Sedlák, který udělal výrazný krok k postupu do semifinále.

Vedoucí Adam Gawlas potvrdil své postavení v tabulce, když opanoval souboj s Michalem Šmejdou, kterého deklasoval 7:0. Zároveň si tímto vítězstvím zajistil jako první hráč účast v semifinále, které je na programu v rámci velkého finálového večera ve čtvrtek 28. května. „Snažil jsem se, chtěl jsem zapomenout na kameru před sebou. Hrálo se mi ale lépe, protože jsem alespoň mohl vnímat svého soupeře, jak hází,“ okomentoval Gawlas novinku, s níž vyrukovali organizátoři. Diváci už totiž neviděli v přímém přenosu pouze terče, ale i samotné hráče.

David Písek, který již ztratil šanci na to, bojovat o postup, porazil 7:3 Ondřeje Kysilku, čímž rozhodl o tom, že ani „Kyslíček“ se do semifinále nepodívá. „Bylo to zajímavé utkání, když vidím naše průměry. Zápas nepatřil ale k těm nejlepším,“ zhodnotil kriticky vítězný duel Písek, který utkání okořenil třemi náhozy 180.

Po Gawlasovi si v posledním středečním duelu vyházel postup do semifinále také Alexander Mašek, který porazil Michala Onda 7:1. „Mise splněna, prozatím,“ radoval se Mašek. „Člověk už se uvolnil, je to bez nervů. Po zkaženém začátku soutěže už jsem neměl co ztratit. Teď mi to sedí a padá to tam,“ dodal.

Celkově hráči přidali dalších 15 náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 140 náhozů 180 a získali tak částku 70 000 Kč. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém můžete i vy přispět libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 14. kola Tipsport Premier League 2020

Vítězslav Sedlák – Daniel Barbořák 7:4

Adam Gawlas – Michal Šmejda 7:0

David Písek – Ondřej Kysilka 7:3

Alexander Mašek – Michal Ondo 7:1

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Adam Gawlas 80:50 10 2. Alexander Mašek 74:65 10 3. Vítězslav Sedlák 79:63 9 4. Daniel Barbořák 70:59 9 5. Michal Šmejda 62:62 7 6. David Písek 69:66 6 7. Ondřej Kysilka 67:74 6 8. Michal Ondo 61:80 5 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

*hráči na 9. a 10. místě nepostoupili do druhé fáze soutěže

-při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje rozdíl skóre

Program 15. kola (čtvrtek 21. května od 20 hodin)

Michal Šmejda – Alexander Mašek

Daniel Barbořák – David Písek

Vítězslav Sedlák – Michal Ondo

Ondřej Kysilka – Adam Gawlas