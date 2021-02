Šipkař Gawlas vyráží do boje, chce mezi elitu! Zisk karty je sen, ale...

Je největší nadějí. Adam Gawlas bude jedním z tuzemských šipkařů, kteří od pondělí svedou boj v kvalifikační škole, ve které se hraje o „vstupenky“ do PDC. V největší šipkařské organizaci má Česko dosud jediného zástupce, Karla Sedláčka. „Napodobit Karla by byl takový splněný sen. Ještě větším snem by ale bylo se tam udržet, to je to nejtěžší. Ukazovat neustále skvělé výkony je strašně složité a náročné,“ ví osmnáctiletý Gawlas.

Cesta mezi šipkařskou elitu, která startuje 8. února, není jednoduchá. „Abych kartu získal, musím projít skrz první tři kvalifikační dny. To znamená, dostat se v jednom ze tří dnů do semifinále, nebo každý den vyhrát zhruba tři zápasy, abych se kvalifikoval do druhé fáze, která je nazvána Final Stage,“ popsal Adam Gawlas, co jej čeká v první etapě boje o postup mezi profesionální šipkaře.

Druhá fáze má dokonce čtyři hrací dny. „Jedná se tam ale víceméně už o dřívější systém Q-School. Čtyři vítězové těchto jednotlivých dnů Final Stage získají kartu, dalších sedm hráčů potom z dodatečného žebříčku. Kdybych každý den vyhrál čtyři zápasy, mohl bych kartu teoreticky získat. Bude to ale hodně těžké, rozhodovat bude každý bod. Například rok předtím, než Karel Sedláček získal svou kartu, tak mu utekl její zisk o jediný bod, což znamená de facto jednu výhru,“ podotkl Gawlas.

Brzy devatenáctiletý mladík se snažil pilně připravovat. Vzhledem k situaci kolem epidemie nemohl hrát klasické turnaje, nicméně využil možnost utkávat se se soupeři online. „Odehrál jsem online několik turnajů, všechny se mi podařilo vyhrát, přestože jsem odehrál velké množství opravdu těžkých zápasů. Asi třikrát jsem zahrál průměr nad sto bodů na tři šipky, což jsou už opravdu hezké výkony. Myslím si, že jsem připravený, ale samozřejmě online hraní je úplně něco jiného, než pak přímo na místě,“ uvědomuje si Gawlas, který počítá i s tím, že své sehraje nervozita.

I proto se snaží pracovat i se svou hlavou. „Dal jsem si několikrát saunu, meditoval jsem. Pavel Jirkal (jeden z elitních českých šipkařů) a další mi zatím radili, že nějakého odborníka zatím hledat nemusím. Prozatím to zvládám sám. Věřím, že mi má hlava pomůže a nějak to na Q-School společně zvládneme a budeme slavit,“ doufá v úspěch Gawlas.

Mladík z Návsí toho ve své krátké kariéře zvládl už mnoho. Je vicemistrem světa hráčů do 23 i 18 let (obojí z roku 2019). Zahrál si na Grand Slam of Darts a ve dvojici s Karlem Sedláčkem také na World Cup of Darts. „Každá taková zkušenost vás strašně moc posouvá dál. Je to určitě důležité i co se týče motivace, říct si: byl jsem tam, hrál jsem hezky. Hlava dělá velký kus práce, takže si i tímto budu chtít určitě nějak pomoci,“ řekl.