Pachuť po bitvě se vzorem. Hvězda osočila českého šipkaře z podvádění

Měl to pro něj být dosud životní zápas. Český šipkařský talent Adam Gawlas se jako vůbec první Čech představil na Grand Slam of Darts, navíc stanul proti svému velkému vzoru – dvojnásobnému mistrovi světa Garymu Andersonovi ze Skotska. Teprve 18letý Gawlas ale na duel nebude vzpomínat rád, a to nejen kvůli prohře (3:5), ale zejména kvůli dění po skončení zápasu. Skot totiž osočil ryšavého mladíka z podvádění.

Bylo to drama. Adam Gawlas, teprve osmnáctiletý talent českých šipek, nastoupil na Grand Slam of Darts proti dvojnásobnému světovému šampionovi Garymu Andersonovi. Český mladík skotského velikána výrazně trápil. Předváděl skvělé náhozy a dokonce utkání zakončil s vyšším průměrem na tři šipky než Anderson (88,31 – 83,59). Gawlasovi se ale nevedlo dle představ zavírání, a zejména kvůli tomu nakonec padl 3:5.

Gawlas se netají tím, že právě „Létající Skot“ je jeho velkým vzorem. Po utkání ale tento vztah k němu výrazně ochladl. Anderson české kometě po zápase nepodal ruku, ani si s ní neťukl pěstí, což je v koronavirové době běžnější. Navíc se ohradil proti Gawlasově počínání na podiu. „Vždy, když jsem házel, tak se mě snažil rozhodit tím, že hlasitě dýchal, čichal, popotahoval. Někdo tomu říká herní dovednost, já tomu říkám normální podvádění. Schválně popotahovat, abych někoho znervózněl. Pokud mají tihle kluci zdravotní problémy, ať zajdou znovu na testy,“ prohlásil nahněvaný Skot.

Anderson působil podrážděně už během utkání, bylo na něm značně patrné, že mu nevyhovuje pomalejší a rozvážná Gawlasova hra. Obecně je známé, že Skot patří k rychlým hráčům a v soubojích s těmi, co hrají pomaleji, mívá problémy. V minulosti se navážel například do Rakušana Mensura Suljoviče. Do Gerwyna Price dokonce před dvěma lety na podiu strčil.

Strange Gary Anderson ✈️ post match interview from today at the GSOD! 😳#darts pic.twitter.com/bgb7R4BsCN — dartsnewschannel (@dartsnewschan1) November 16, 2020

„Že si bude po zápase stěžovat na osmnáctiletého kluka a obviňovat ho z ovlivňování zápasu, no nevím. Můj pohled je ten, že Anderson nehrál nic moc a vlastně už delší dobu nic pořádného u terče nepředvedl. Tento zápas vyhrál s pořádným štěstím. A pak ještě řekne tohle. Myslím, že by možná měl uvažovat o konci kariéry, dokud si ještě alespoň někdo pamatuje, že kdysi býval skvělým šipkařem, a úplně se neznemožní. Byla to jedna nejpodlejších věcí, kterou jsem na šipkách viděl. Gary Anderson by se měl stydět až do morku kosti,“ okomentoval na Nova Sport 2 inkriminovanou situaci Pavel Korda, odborník na šipky a promotér řady velkých turnajů.

„Adam děkuje všem za podporu. Je ale smutný, že se mu nepodařilo vyhrát. Navíc byl strašně špatný z toho, jak ho Anderson takto hloupě pošpinil. Zároveň je ale plný odhodlání a pokusí se v úterý hrát co nejlépe, aby měl šanci postoupit ze skupiny a dostal třeba i možnost Andersonovi vše vrátit u terče,“ uvedl během přímého přenosu právě Korda, který byl po zápase v kontaktu s Gawlasem.

Je pravdou, že na World Cup of Darts, kde Gawlas hrál po boku Karla Sedláčka proti Belgii, byl český mladík napomínán rozhodčím, aby se po jednom z úspěšných náhozů ztišil. Okamžitě tak učinil a dohrálo se v poklidu. Proti Andersonovi ale ze strany sudích k žádnému napomínání nedošlo, a tak jen oni vědí, jak to ve skutečnosti bylo. Ve vzduchu se zároveň vznáší otázka, zda by zkušený Skot podobně reagoval i v zápase před diváky, kteří by za normálních okolností v aréně vytvořili bouřlivou atmosféru. Kvůli koronaviru se ale hraje bez fanoušků.

Druhé utkání ve skupině čeká Gawlase již v úterý, konkrétně proti Ryanu Searlovi, který svůj úvodní souboj ve skupině rovněž prohrál, a to se Simonem Whitlockem 3:5.