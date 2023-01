Milovník zvířat, co manželce zakázal účast. Kdo je nový šipkařský šampion?

Michael Smith je novým šipkařským mistrem světa • FOTO: ČTK/AP Šipkařský svět má nového krále. Mistrem světa se v úterý večer stal Michael Smith. Nechybělo přitom mnoho a novopečený šampion se dnes namísto šipek mohl věnovat truhlářství. Přečtěte si další zajímavosti, které jste o „Bully Boyovi“ nejspíš nevěděli.

Přezdívka Bully Boy V šipkařském světě mu nikdo neřekne jinak než Bully Boy. Přezdívka, která v překladu znamená „násilník“ či „rváč“, vznikla, když v mládí pracoval na farmě v Littleborough. „Moc mě to bavilo, ale byla to hrozná dřina a neuživil bych se tím. Právě tam mi před lety začali říkat Bully Boy. Když krávy porodily, majitel farmy mě přemluvil, abych pomohl s označkováním novorozených telat,“ vzpomínal Smith. „Jenže telatům se to moc nelíbilo. Celých 35 minut jsem s nimi bojoval v kravských lejnech a hnoji. Když to viděl majitel, řekl mi, že jsem ’bully boy’ a už mi to zůstalo.“ V šipkařském světě, kde bull znamená střed terče, pak dostala přezdívka zcela nový význam. Michael Smith je novým šipkařským mistrem světa • Foto ČTK/AP

Majitel malé farmy Láska ke zvířatům, která se zrodila, když v mládí brigádničil na farmě v Littleborough, mu již zůstala. Proto se rozhodl pořídit si rozsáhlý statek, na němž s rodinou aktuálně i bydlí. S manželkou Dagmar chovají slepice, černé labutě, želvy, krůty, psy a koně. Tento výčet se ovšem co možná nevidět ještě rozroste. „Chtěl bych si pořídit trochu větší farmu, protože bych rád choval i krávy, ale nemám na ně místo,“ svěřil se Bully Boy. Peněžitá prémie v hodnotě téměř 14 milionů korun, kterou získal za své vítězství na MS, by pro to mohla být dobrým základem.

Nervy na pochodu Dvaatřicetiletý rodák ze St. Helens je známý tím, že „neumí vyhrávat“. Nesčetněkrát se na velkých turnajích dostal až do finále, avšak při rozhodující bitvě mu selhaly nervy a musel se spokojit s druhým místem. Smůlu prolomil až minulý rok v anglickém Wolverhamptonu, kde zvítězil na šipkařském Grand Slamu. Letošní finále MS pro něj bylo jeho třetím v kariéře. V roce 2019 prohrál s Michaelem van Gerwenem, loni svedl neúspěšnou bitvu s Peterem Wrightem. Michael Smith se raduje ve finále MS v šipkách • Foto Profimedia.cz

Zákaz pro manželku Ačkoliv je milujícím otcem a manželem, zvažoval, že účast na finálovém zápase rodině zakáže. Byl totiž přesvědčený, že jejich přítomnost mu už jako mnohokrát před tím přinese smůlu. Stopku manželce Dagmar a dvěma synům vystavil už na semifinále. Závěrečnou bitvu proti van Gerwenovi si ovšem rodina nechtěla nechat ujít. „Dagmar mi řekla, že jde, já řekl, že nesmí. Nadávala mi a řekla, že stejně půjde,“ smál se Bully Boy. Rodina nakonec i přes zákaz dorazila a převzala si na pódiu společně s novopečeným šampionem pohár pro vítěze. Rodinné foto vítězného Michaela Smithe • Foto Profimedia.cz

Začátek kvůli úrazu Michael Smith začal se šipkami, když mu bylo 15 let. Do té doby hrál stejně jako většina kluků ze St. Helens ragby. Jenže jednoho dne při cestě do školy spadl z kola, poranil si kyčel a 16 týdnů musel zůstat o berlích. Jediná aktivita, kterou v té době mohl vykonávat, bylo házení šipek na terč. Hru si během toho času zamiloval natolik, že v ní pokračoval i poté, co se uzdravil.