ONLINE: Austria - Baník 0:0. Stejná sestava jako před týdnem. Urvou Ostravané postup?
Fotbalisté Ostravy v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na venkovním hřišti. Trenér Pavel Hapal a jeho svěřenci se ve Vídni proti Austrii pokouší udržet divokou domácí výhru 4:3. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Baník před týdnem na stadionu ve Vítkovicích v bláznivém zápase brzy prohrával, ve 49. minutě už ale vedl 3:1. Austria dokázala vyrovnat a konečný výsledek stanovil v 82. minutě Erik Prekop. Ani jeden ze soupeřů nemá v úvodu sezony ideální formu.