ONLINE: Austria - Baník 0:0. Stejná sestava jako před týdnem. Urvou Ostravané postup?

Zleva Michal Kohút a David Buchta z Baníku slaví gól proti Austrii
Zleva Michal Kohút a David Buchta z Baníku slaví gól proti AustriiZdroj: ČTK / Vladimír Pryček
Daniel Holzer slaví gól proti Austrii
Na snímku Daniel Holzer z Ostravy
Zleva Jiří Boula z Ostravy a Abubakr Barry z Austrie
Zleva Tomáš Rigo, Johannes Handl z Austrie, David Lischka, Karel Pojezný a Christian Frýdek z Ostravy
Zleva Erik Prekop z Ostravy a Philipp Wiesinger z Austrie
Zleva Abubakr Barry z Austrie, David Buchta na míči a vedle něj Tomáš Zlatohlávek
Zleva Aleksandar Dragović z Austrie, Matěj Šín z Ostravy a I Kang-hi z Austrie
Konferenční liga
Fotbalisté Ostravy v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na venkovním hřišti. Trenér Pavel Hapal a jeho svěřenci se ve Vídni proti Austrii pokouší udržet divokou domácí výhru 4:3. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Baník před týdnem na stadionu ve Vítkovicích v bláznivém zápase brzy prohrával, ve 49. minutě už ale vedl 3:1. Austria dokázala vyrovnat a konečný výsledek stanovil v 82. minutě Erik Prekop. Ani jeden ze soupeřů nemá v úvodu sezony ideální formu.

Anketa
Postoupí Baník do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Celkově 2780 hlasů

