Tým Prague Lions válí. Po první části Global Champions v Cannes vede

Český tým nastupoval do zahajovacího parkuru ze čtvrté startovní pozice. Nejprve odstartoval Aleš Opatrný s 13letým valachem VDL Fakirem. Zvolil sice rozvážnější tempo než jeho soupeři, ale časový limit měl změřen výborně. Jízda na jistotu se mu vyplatila, jelikož cílem projel bez trestných bodů. Na jeho precizní jízdu dokázal navázat i druhý člen týmu Pražských lvů Niels Bruynseels. S 12letou klisnou Gancia de Muze taktéž ani jednou na překážkách nechyboval a dokončil s čistým štítem. V kombinaci se součtem časů dvě bezchybné jízdy Opatrného s Bruynseelsem znamenaly mezi družstvy nejlepší výsledek.

„Fakír není příliš rychlý kůň a kdybych s ním zkusil závodit, možná bych byl o dvě až tři sekundy rychlejší. To jsem však neriskoval, protože nejdůležitější je týmová soutěž kvůli kvalifikaci do prosincového Super Cupu v rámci Prague PlayOffs. Proto jsem se snažil zajet v první řadě čistou jízdu, a to se mi povedlo. Skoky šly rychle za sebou, výška překážek byla také na mírách, ale technicky to bylo velmi příjemné,“ zhodnotil úvodní část soutěže Global Champions League v Cannes Aleš Opatrný. „Dva čisté parkury jsou vždy velmi důležité, ale je to jen první den a v sobotu může být situace zcela jiná. Budeme se každopádně snažit zopakovat bezchybné výkony a pokusit se vybojovat co nejlepší výsledek,“ dodal Opatrný.

„Jsem moc šťastný, jelikož moje klisna skáče lépe a lépe. Skvělou formu projevila již minulý týden v St. Tropez a teď je ještě lepší. Velkou radost mi udělal také týmový výsledek a doufám, že první pozici v sobotu udržíme,“ uvedl belgický kolega Aleše Opatrného Niels Bruyinseels.

Bezchybné konto po čtvrteční soutěži měl kromě Prague Lions již jen tým Miami Celtics ve složení Jessica Springsteenová v sedle klisny RMF Swinny du Parc a Camero Hanley na valachovi Quirex. Jejich součet časů však byl o sekundu a čtvrt pomalejší, než měli Pražští lvi. Dalších šest družstev má 4 trestné body za jednu chybu, devátý tým si k jednomu zaváhání připsal ještě drobnou penalizaci za překročení stanoveného času. Celky na desátém a jedenáctém řádku průběžné výsledkové listiny pak mají po osmi bodech za dvě chyby.

Sedmý závod Global Champions League 2018 v Cannes vyvrcholí druhým kolem v sobotu večer od 18.30 hodin. Podrobnosti najdete na adrese www.gcglobalchampions.com.

Výsledky po 1.kole: 1. Prague Lions, 2. Miami Celtics, 3. Chantilly Pegasus, 4. Scandinavian Vikings, 5. Monaco Aces, 6. London Knights, 7. Valkenswaard United, 8. Rome Gladiators, 9. Cascais Charms, 10. New York Empire, 11. Berlin Eagles, 12. Madrid in Motion, 13. Paris Panthers, 14. Montreal Diamonds, 15. Doha Fursan Qatar, 16. Shanghai Swans.