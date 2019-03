Softbalista a skaut vyhlíží MS. Chci uspět, říká talentovaný Holobrádek | iSport.cz

Každý den chodil do školní tělocvičny a házel míč do parket. Tři roky takto trénoval, pouze nadhazoval… Nic víc. Až to Michal Holobrádek dotáhl do softbalové reprezentace a stal se nejlepším nováčkem nejslavnějšího turnaje tohoto sportu. Teď před ním stojí další výzva – uspět na domácím mistrovství světa, které se uskuteční v červnu v Praze a Havlíčkově Brodě. „Všichni čeští softbalisté jsou si vědomí toho, že taková akce se už nemusí nikdy opakovat. Budeme bojovat o co nejlepší výsledek,“ prohlásil Holobrádek, který je zároveň skautem starající se o skupinku dětí.