Koukal na mistrovství dohrál v semifinále, pak hodnotil soupeře. Měli by přidat, říkal | iSport.cz

Před 27. Mistrovství České republiky ve squashi prohlašoval, že si akci půjde hlavně užít. Jan Koukal, bývalá dlouhodobá domácí jednička, ale postupně vyřadil Viktora Byrtuse, Ondřeje Vorlíčka a Martina Švece. Tedy přední české reprezentanty.

„Když prohrají s někým, kdo dva roky netrénuje a odehraje jeden turnaj za rok, tak je to pro český squash smutný. Já jsem rozhodně dobře nehrál, jenom jsem běhal a vracel jsem. Možná by se měli nad sebou trochu zamyslet a začít některé věci dělat jinak,“ zamyslel se nad svým vystoupením a také výkony konkurentů Koukal.

Zmínil například talentovaného Byrtuse, jednoho z nejlepších evropských juniorských hráčů. „Má velký potenciál, ale jestli to myslí vážně, tak musí hodně přidat,“ poslal vzkaz mladíkovi, kterého vyřadil v prvním kole šampionátu.

S tím však nesouhlasí Daniel Mekbib, aktuálně nejvýše postavený český squashista na zahraničním žebříčku. „Moc tomu nerozumím. Je bývalý čtyřicátý hráč světa, to čekal, že všichni ho ihned a jednoduše porazí? Navíc je obrovsky zkušený. Poradil si s nadějnými juniory a poté po těsném průběhu s Martinem Švecem. Nesouhlasím s jeho názorem. Jestli chce situaci zlepšit, tak ho zvu, ať s námi trénuje a pomáhá juniorským reprezentantům,“ reagoval Mekbib, který v semifinálovém zápase porazil Ondřeje Uherku.

Podle Uherky je situace v českém squashi dobrá. „V jeho dobách se vše orientovalo pouze na něj, nyní máme více hráčů, co jezdí na zahraniční turnaje a vyhrávají na nich. Naši junioři vybojovali třetí místo na mistrovství světa týmů. To je málo? Vždyť máme několik hráčů co mají potenciál a doufám, že v budoucnu budou lepší než Koukal,“ tvrdil Uherka, kterého mrzí, že si nezahraje duel o třetí místo, který Koukal kvůli zranění vzdal.

Problém cítil osmnáctinásobný mistr republiky už po čtvrtfinále, zatnul však zuby a v semifinále dal do hry všechno. Jenže přišlo zranění číslo dvě. Po prohraném semifinále ocenil výkon Solnického. "Hrál fakt dobře," přiznal Koukal. Nicméně do boje o třetí místo nepůjde a tak jej získá Uherka. „Chtěl jsem z turnaje medaili, ale po souboji by to bylo lepší.“

Feřteková poprvé ve finále

Ve vyrovnaném souboji v ženské části turnaje porazila Olga Kolářová první nasazenou Annu Serme. Česká jednička nedokázala vhodně zareagovat na důraznější tempo nastavené zkušenou Kolářovou a po čtyřech letech se tak nedostala do finále. „Nejhorší bylo udržet hlavu na uzdě. V letošním roce jsem se připravovala skvěle fyzicky, obavy jsem trochu měla z psychiky. Dávala jsem si pozor, abych se dostala ihned do zápasu, což se mi povedlo,“ prohlásila Kolářová, která si zahraje už své dvanácté finále domácího mistrovství a celkem má čtyři tituly.

Do svého prvního finále se dostala Eva Feřteková, která porazila v pěti stech Michaelu Čepovou. „Mám z toho ohromnou radost, semifinále ale bylo opravdu náročné. Se soupeřkou mám spíše negativní bilanci, šla jsem do toho s čistou hlavou,“ prohlásila Feřteková, několikanásobná evropská šampionka v ricochetu. Kolářovou na juniorských a dospělých turnajích nikdy neporazila. „Nejblíže jsem byla vítězství s ní v letošním roce, kdy jsme hrály pátý set. Určitě něco ale vymyslíme.“