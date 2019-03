Softbalistky se proti americkým týmům úspěšně připravovaly na olympijskou kvalifikaci! | iSport.cz

„Vše probíhalo podle mých představ. Důležité bylo, že jsme si nasimulovali herní model olympijské kvalifikace, která nás čeká. Jsem spokojený, v ostré zátěži jsme dokázaly udržet potřebné nasazení,“ hodnotil trenér Vojtěch Albrecht. Softbalistky se připravují na červencový evropský šampionát v Ostravě, ze kterého do další části kvalifikace na OH v Tokiu 2020 postoupí šest nejlepších týmů.

Do startu olympijských her v Japonsku schází od pondělka přesně 500 dní. České softbalistky se už dlouhodobě připravují na důležité kvalifikační turnaje a vyhlásily program „Mise 2020.“ „Věříme, že máme jako jeden z mála českých kolektivních sportů šanci uspět. Tým budujeme několik let a v posledních měsících přípravu zintenzivňujeme,“ prohlásil trenér Vojtěch Albrecht.

Koncem února tak reprezentační hráčky odcestovaly na Floridu, kde vyzvaly univerzitní týmy ze druhé nebo třetí Divize NCAA a dvouleté školy z Divize I NJCAA. Softbalistky se proti americkým nadhazovačkám výborně prosazovaly, nastřádaly celkem 188 úspěšných odpalů. „Američanky házely hodně přesně a využívaly mnohé rotace. Dokázaly jsme si s tím poradit. Bylo vidět, že za dva roky náš tým v útoku provedl velký kus práce, každá naše hráčka dokáže tvrdě odpálit k plotu nebo až za plot,“ popsala reprezentační pálkařka Lucie Petrásková.

Cekem si český tým doběhl ve 23 utkáních s americkými soupeřkami pro 102 bodů. Nejvíce úspěšných odpalů předvedla Eva Rendlová, která jich odpálila 22, třináct bodů (RBI) zařídila Natálie Kopicová. „Těšilo mě, jak jsme se prosazovaly proti americkým nadhazovačkám. Právě na ně totiž můžeme narazit v rámci olympijské kvalifikace – mnohé evropské týmy pro Američanky totiž dokáží zařídit pas a tím se posílit. S posunem na pálce jsem však spokojený,“ dodal trenér Vojtěch Albrecht.

Českým hráčkám nabízeli stipendia

V rámci přípravných zápasů v USA se dařilo také českým nadhazovačkám. Zářila zejména Veronika Pecková, která nasbírala 96 strikeoutů. Nejvíce odházených nadhozů měla Martina Bláhová (843). „Nebylo to pouze o Peckové, která je nejlepší nadhazovačka v Evropě. Skvěle se zapojovaly také hráčky z domácí extraligy, což je skvělé,“ těšilo Albrechta. České softbalistky sklízely navíc pozitivní ohlasy, o hráčky byl zájem z řad univerzit a dostávaly nabídky na stipendia.

A co je potřeba, aby se české hráčky probojovaly na letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020? Během července je nejprve čeká domácí evropský šampionát v Ostravě, a pokud skončí do šestého místa, vyrazí již za dva týdny na olympijskou kvalifikaci do nizozemského Utrechtu. Tam se kromě evropské top šestky vydají také dva zástupci Afriky. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz. „Všech šest týmů, které postoupí z ME, bude vyrovnaných. Rozhodovat pak bude aktuální forma. Věřím, že to zvládneme,“ dodala hráčka Lucie Petrásková