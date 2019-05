Některé větší kluby ještě nedostaly dotace a chybí jim peníze | iSport.cz

Prostřednictvím programu Můj klub posílá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy peníze přímo do klubů. ČUS ocenila zjednodušení administrativy, ale upozornila, že některé tělovýchovné jednoty stále peníze neobdržely. Loni někam finanční prostředky doputovaly až v říjnu.

K dispozici je více peněz než dříve, takže některé větší spolky například přijaly nové trenéry nebo tomu přizpůsobily výdaje na provoz. "Tím, že se prostředky do některých klubů ještě nedostaly, se tak dostávají do problémů s úhradami. Žádná z těchto TJ/SK nemá takový finanční polštář, aby mohla bez podpory plně ze svých prostředků financovat čtyři nebo více měsíců své činnosti," uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

ČUS sdružuje více než 7000 sportovních klubů. O dotace požádaly více než dvě pětiny z nich. Ministerstvo školství ČTK sdělilo, že celkem přišlo 6000 žádostí o dotace z programu Můj klub. To je o 1500 více než loni. Do konce dubna ministerstvo navrhlo dotaci 1866 žadatelům v celkové výši téměř 378 milionů korun. Většina těchto peněz už byla vyplacena. Celkem je letos v tomto programu k dispozici 1,5 miliardy korun.

Ačkoliv jsou žádosti jednodušší, kluboví funkcionáři v nich stále dělají chyby. "Většina chyb je však odstranitelných, tedy proces vyplácení dotací brzdí zejména kvalita žádostí. Pokud by žádosti byly bez vad, MŠMT by dotace klubům vyplatilo do konce května," uvedla tisková mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Ministerstvo předpokládá, že většinu žádostí vyřídí do konce června. Závisí to ale na tom, jak rychle kluby odstraní chyby v žádostech.

Na sport stát letos prostřednictvím ministerstva školství pošle sedm miliard korun. Do konce května by mělo být vyplaceno 3,7 miliardy korun.