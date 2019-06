Všechno pro úspěch! Softbalisté před MS nasadili i mentálního kouče | iSport.cz

Dobrá nálada v českém týmu nechybí. Nejzásadnější fáze přípravy už mají reprezentanti za sebou, příprava byla dlouhá, ale teď už se jde vážně do finále. „Ladí se detaily, všechno šlape, jak má. A jestli někdo má nějaké drobnější šrámy, tak do startu mistrovství bude všechno v pořádku,“ věří pětadvacetiletý softbalista. „Už začnou i přípravné zápasy,“ těší se.

Na evropských šampionátech už hrál, v kategorii mužů má za sebou i jedno mistrovství světa, ale akce, která za pár dní v Česku vypukne je prostě TOP. Nic většího nemůže český softbal chtít.

„My nemáme olympiádu, takže je pro nás mistrovství světa na domácí půdě něco jako olympiáda. Takový turnaj u nás ještě nikdy nebyl a nikdo netuší, zda u nás mistrovství světa ještě někdy bude,“ neskrývá Kolůch, jak se na šampionát těší. Připravení musí být Češi na všechno. Copak na hřišti, tam to bude rutina. Každý z hráčů ví, jaké jsou jeho povinnosti a co musí splnit. „Musíme být připravení hlavně v hlavách, co se týče fyzičky, nebo to náročnější než jindy,“ myslí si mladý reprezentant.

VIDEO: profil Michala Kolůcha





Je to jasné, softbalisté se musejí připravit na tlak. Hrát budou před svými fanoušky, kteří budou nažhavení stejně jako reprezentanti a budou čekat úspěch. Přidejte si k tomu zájem médií a je na světě situace, s kterou se jen tak nesetkají. „Taky proto máme letos mentálního trenéra,“ prozrazuje, že domácí šampionát přinesl do přípravy reprezentantů novinku.

Jsou sportovci, kteří se na podobný způsob přípravy koukají přes prsty. I mezi softbalisty se možná takoví našli, ale pochopitelně v touze zahrát si na domácím MS i do této fáze přípravy šli. „Je to mezi sportovci hodně rozšířené a musím říct, že to má něco do sebe. Pomáhá nám to a budeme připravení tak, aby všechno fungovalo. Budeme nachystaní na tlak fanoušků,“ je přesvědčený Kolůch z týmu Snails Kunovice. Tým prý nevykolejí, ani když se něco nepovede. „Chystáme se na to, aby nás to nepoložilo,“ dodává. S mentálním koučem měl národní tým skupinové lekce, stejně tak byla individuální sezení. Víc ale mladý reprezentant prozrazovat nechce, jen si vše pochvaluje.

Co naopak Kolůch neskrývá, to je výsledek, s jakým by byli čeští softbalisté doma spokojení. „Náš prvotní cíl je dostat se do play-off,“ zopakuje Kolůch slova svých předchůdců. Je mu jasné, že na MS potká český tým konkurenci, s jakou se jen tak nepotká. „Ale někdo nemusí mít den a vy stejně můžete vyhrát,“ věří. „Můžeme narazit na soupeře, na jaké v Evropě nenarazíme. Třeba takový Nový Zéland, tam mají softbal od malinka v krvi.“