Příprava na softbalové hvězdy? Holobrádek předvede 800 nadhozů týdně | iSport.cz

Míč dokáže spodem hodit rychlostí 125 km/h. A to tak, že na několikametrovou vzdálenost umí trefit malý míček na stojanu. Michal Holobrádek je spíše rychlostním nadhazovačem. Jeho předností je klid a zároveň přesnost. Kvality ukázal na nejprestižnějším softbalovém turnaji světa International Softball Congress, kde se stal nejlepším nováčkem. „Už od dětství mě bavilo házet. Zároveň miluji na softbalu tu týmovou kulturu a atmosféru,“ dodal Holobrádek, který začínal specificky.

Tři roky Rodák z Břeclavi každý den házel míč do parket ve školní tělocvičně. Když šel s rodinou na procházku, tak se kamenem neustále trefoval do skály nebo stromů. To na světovém šampionátu se proti němu postaví nejlepší pálkaři, zejména z Nového Zélandu, Argentiny nebo z Japonska. „Hrál jsem ligové soutěže na Zélandu nebo v USA. Vím, co mě čeká, většinu z nich znám,“ tvrdil Michal Holobrádek, nadhazovač z týmu Hroši Havlíčkův Brod. „Realizační tým soupeře sleduje na videích, snaží se hledat slabiny. Já zase každý den dám kolem 100 tréninkových nadhozů denně.“

Do toho má Holobrádek další aktivity – jako skaut vede v Břeclavi oddíl. Zároveň je v desetičlenném okruhu lidí, kteří na centrální úrovni nastavují nové trendy ve výchově dospívajících. „Mám načtené všechny knížky od Jaroslava Foglara, samozřejmě jsem vyrůstal na Rychlých šípech. Je skvělé, když mohu rozvíjet osobnosti dětí a zažívat s nimi různé dobrodružství,“ vyprávěl Holobrádek, který čeká, že na světový šampionát do Prahy a Havlíčkova Brodu dorazí několik jeho svěřenců.

Úvodní duel turnaje se odehraje 13. června v Praze. Češi v něm vyzvou úřadující mistry světa z Nového Zélandu.