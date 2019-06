Díky, trenére: Top 16 letošního roku už je na světě | iSport.cz

Po všech kolech hodnocení a velmi těžkém rozhodování je vybráno 16 zástupců trenérů mládeže, kteří mají šanci si to rozdat o titul Trenér mládeže 2019. Postup jednotlivých trenérů do dalších bojů samozřejmě nestojí jen na jejich zaslaných materiálech. Trenéři byli postupně ověřováni u jednotlivých sportovních svazů, případně u sportovních klubů, kolegů a známých. „Všichni letošní postupující trenéři, i ti kteří již byli v Top 32, jsou těmi správnými reprezentanty trenérů dětí a mládeže. Jejich práce je nedocenitelná, tímto projektem se snažíme na ni upozornit. Věříme, že pokud trenéři uvidí práci, zkušenosti, radosti i starosti svých kolegů z jiných sportů, může je to navzájem inspirovat a motivovat k další práci,“ říká za celý tým DT Petr Rydl, hlavní organizátor akce.

Na postupující trenéry a trenérky se přijede podívat štáb Díky, trenére. Nahraje si jejich trénink a udělá přátelský rozhovor s trenérem. Z natočených materiálů budou připraveny medailonky každého trenéra, které budou vycházet v průběhu léta. Začátkem září bude vybrána porotou finálová 8 nejlepších, která se 3. listopadu potká v Praze v boji o titul na Dnu trenérů mládeže. To bude jako v předchozích ročnících především oslava dětského trénování. Hrát se bude o ceny za nejméně 180 tisíc korun.

A kdo o takové ceny bude usilovat? Například trenér dobrovolných hasičů. Pozornost bude poutat také trenér šachu z Krnova, trenér aikida či trenérka skoku přes švihadla z Řevnic. „V tom je síla tohoto projektu, nejde nám o masovost jednotlivého sportu, ale hlavně o příběh a záslužnou činnost jednotlivých trenérů,“ upozorňuje Rydl.

Sportovně-společenská akce chce ocenit ty, kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí a naučí je mít sport rád, smyslu pro povinnost a fair play. Zároveň z nich vychová nejenom dobré sportovce, ale i dobré lidi. Přihlásit svého oblíbeného trenéra či trenérku do ankety mohl kdokoliv. Vlastně už tím upozornil na jeho schopnosti a veřejně mu poděkoval za jeho záslužnou práci s dětmi, kterou provádí po zaměstnání ve svém volném čase, o víkendech a často bez odměny.

„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která není společensky oceněna tak, jak by si zasloužila. Mnozí se věnují dětem z lásky k nim a svému sportu bez odpovídající odměny. Se vší skromností se pokoušíme aspoň částečně to napravit, “ doplňuje Rydl. Více info o projektu na www.dikytrenere.cz

Seznam postupujících TOP 16 Díky, trenére:

Lucie Koštířová

Aerobic, TSK Dynamik

Michaela Mádrová

Aerobic, Fit Studio D Praha

Jiří Robovský

Atletika, TJ Sokol Kolín

Markéta Osičková

Badminton, TJ Astra Zahradní Město

Mirko Šída

Badminton, BK TU v Liberci

Petr Zeman

Baseball, ORLI Choceň

Tomáš Hruška

Basketbal, Královští Sokoli Hradec Králové

Milan Kulhánek

Aikido, Aikido Pardubice

Libor Trojan

Fotbal, FK Jinočany

David Vins

Lední hokej, HC Vimperk

Jiří Blajer

Hasiči, SDH Březové Hory

Nela Staniczková

Mažoretky, Mažoretky MiKaDo Karviná

Olga Kepková

Rope Skipping, Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice

Karel Handlíř

Šachy, TJ Lokomotiva Krnov

Jan Váňa

Tenis, Tenisová akademie Jan Váňa

Petra Svobodová

Veslování, Český veslařský klub Brno