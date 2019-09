Favorité v softbalové extralize končili, pražské týmy jsou bez semifinále | iSport.cz

Obhájci titulu z Tempo Praha, tradičně silný tým Spectrum Praha, nebo loňští finalisté Hroši Havlíčkův Brod. Ti všichni se nedostali ani do semifinále domácí softbalové extraligy. A kdo je nahradil? Painbusters Most, Beavers Chomutov nebo nováčci z Břeclavi. „No, co na to říct? S takovým výsledkem jsme nepočítali. Kluci si ale věřili,“ dodal Vlastimil Kubát, jeden ze zakladatelů břeclavského klubu. Největší favorité tak zůstávají Žraloci Ledenice, které táhnou pálkaři Patrik Kolkus, Patrik Kopečný a Jonáš Hajný.