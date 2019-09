Brněnské squashisty kosila na evropském šampionátu klubů zranění. Skončil pátí | iSport.cz

Dařilo se jim skvěle – brněnský tým Viktoria Sportprofit v základní skupině jednoznačně přejel své soupeře. Tedy skotský Newlands LTC a lichtenštenjský SRC Vaduz stejným výsledkem 4:0. Jenže ve čtvrtfinále už to bylo horší… Důležité střetnutí probíhalo proti Edgbaston Priory Club. A brněnští hráči do něho vyrazili se zahraniční posilou Richie Fallowsem – 51. squashistou světového žebříčku. Ten si bohužel na začátku druhé sady poranil lýtkový sval a od té doby již neudělal ani bod.

Zdravotní komplikace postihly také Daniela Mekbiba, letošního domácího mistra. Obnovilo se mu totiž zranění, se kterým laboroval před ME jednotlivců. Vůbec nemohl do výpadů a po kurtu se doslova ploužil. „Zkoušel sice set dostřílet, ale to bohužel na této úrovni není možné, a to byl konec nadějí,“ popisoval situaci Martin Švec z Viktorie Sportprofit.

Brněnští squashisté následně porazili finský ESRCskotský Newlands LTC. Bojovník Mekbib dokázal v boji o páté místo i přes zranění svého soupeře dostat do pátého setu, čímž situaci pro český tým usnadnil. A když Martin Švec a Matěj Hrnčiřík vyhráli 3:0 na sety, skončila Viktoria na evropském šampionátu pátá. "Kvůli zranění jedničky, dvojky a čtyřky jsme přišli o šanci hrát o medaili. To, že jsme nakonec urvali páté místo, je v sestavě, v jaké jsme hráli, super," dodal Švec.