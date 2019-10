Finále Díky, trenére se blíží: Vyhraje zástupce skoku přes švihadlo nebo šachu! | iSport.cz

V základní nominaci bylo přes 700 trenérů z různých sportovních odvětví. Následoval výběr 32 kandidátů a poté vznikla semifinálová TOP 16. Za šestnáctkou nejlepších vyrazil štáb Díky, trenére, bylo absolvováno mnoho cest a zajímavých návštěv s mořem zážitků. Štáb se s každým trenérem v průběhu třech měsíců seznámil, pogratuloval za postup mezi Top 16 vybraných trenérů mládeže z celé republiky a zúčastnil se tréninku s dětmi.

„Na základě získaných poznatků jsme vybírali spolu se sportovními odborníky osmičku pro finále. Letos to bylo opravdu těžké rozhodování. Kvalita celé TOP 16 je opravdu vysoká. S výběrem nám pomohla i finálová porota, ve které zasedne například Marian Jelínek, Natalie Hejková a jako již tradičně i loňský vítěz, letos jím byl Lukáš Novák, trenér capoeiry“, tvrdí Petr Rydl, zakladatel a organizátor akce Díky, trenére.

Co čeká finalisty na Podvinném mlýně?

Jako při minulých ročnících nabitá tribuna s jejich příznivci a bouřlivé prostředí. V něm každý v osmiminutové ukázce naznačí své tréninkové umění. Jak svěřence vedou, aby je to bavilo. Čtyři, kterým to půjde nejlépe a zaujmou diváky a porotu, postoupí do užšího finále. V něm se utkají ve třech speciálních soutěžích v týmu s dětmi, které si vylosují z kolektivu soupeřů.

Kdo se dostane do čtveřice, stejně jako o nositeli titulu Trenér mládeže 2019, rozhodne porota složená z lidí, kteří mají ke sportu a zvlášť k dětem blízko. Novinkou letošního finále je, že každý z TOP 8 obdrží finanční odměnu, finálová čtyřka si to nakonec rozdá o ceny za 140 tisíc korun.

Během finálového Dne trenérů mládeže vystoupí kapela Slza, na autogramiádu dorazí Jakub Kohák a diváci budou mít šanci vyhrát vouchery do sportovního obchodu.

Na vyvrcholení pátého ročníku akce se spolu s trenéry a jejich svěřenci těší i organizátoři projektu. Hlavní myšlenkou celého projektu je, aby byla široká veřejnost seznámena s obětavými lidmi, kteří většinou bez nároku na odměnu, vychovávají děti k pravidelnému sportování a mnohé i k vrcholovým výkonům.

Jubilejní pátý ročník akce Díky, trenére ukázal, že znalost projektu je opět větší. Ozývají se nejen rodiče či prarodiče dětí, ale i širší sportovní veřejnost, která prostřednictvím akce děkuje trenérům za jejich nelehkou činnost.

A kdo se tedy utká ve finále akce Díky, trenére?

Top 8 trenérek a trenérů mládeže 2018 (řazené abecedně, dle příjmení)

Karel Handlíř, TJ Lokomotiva Krnoc (šachy)

Slovem organizátorů: Poznali jsme trenéra, který má v Krnově větší mládežnickou základnu než třeba hokej nebo fotbal.

Tomáš Hruška, Královští Sokoli Hradec Králové (basketbal)

Slovem organizátorů: Poznali jsme, jak přilákat ke sportu co nejvíce dětí. Pořád si s nimi hrát a hlavně se u toho bavit. Přesně tak vypadají tréninky, z nichž se nechce nikomu domů. Dětem ani trenérovi.

Olga Kepková, Rebels O.K. Řevnice (Rope Skipping)

Slovem organizátorů: V Řevnicích snad již vyhráli vše co mohli, tak co ještě titul Trenér mládeže pro tuto trenérku? Věříme, že se divákům bude ukázka trénování líbit, tak jako nám.

Markéta Osičková, TJ Astra Zahradní město (badminton)

Slovem organizátorů: Správná trenérka, která je badmintonovou patriotkou, které záleží na svých svěřencích, ale také na výchově dalších trenérů.

Jiří Robovský, TJ Sokol Kolín (atletika)

Slovem organizátorů: V kolínské atletice razí filosofii dvou cest. První je taková, aby jeho svěřence sport především bavil. Druhá je ta profesionální, kdy jde především o samostatnost a o soustředění, kde klade větší důraz na výkon.

Libor Trojan, FK Jinočany (fotbal)

Slovem organizátorů: Když vidíte, s jakým zanícením trenér fotbalu připravuje svoje svěřence, řeknete si stejně jako my. Chtěli bychom být mezi nimi.

David Vinš, HC Vimperk (lední hokej)

Slovem organizátorů: David svým trenérským přístupem dokáže děti na ledě strhnout k výkonům i při tréninku. Jak sám říká, rád razí při trenování metodu „cukr-bič-cukr“. Hokej je totiž velká radost, ale také vélká dřina a proto je nutné děti neustále motivovat.

Petr Zeman, Orli Choceň (baseball)

Slovem organizátorů: Správný trenér, který se zapojí do každého cvičení s dětmi. Jeden z tréninků, ze kterého se nám nechtělo odjíždět.

Den trenérů mládeže, tedy velké finále letošního roku, se koná 3. listopadu 2019 od 12.00 v Aréně Sparta na Podvinném mlýně v Praze. Přijďte podpořit všechny trenéry mládeže a užít si odpoledne. Vstup na akci je zdarma.