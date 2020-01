Judisté bojují v Izraeli o olympiádu. Zemanová potěšila sedmým místem | iSport.cz

Judista Lukáš Krpálek prošel na mistrovství světa v Tokiu v těžké váze do semifinále a kolem půl jedné českého času ho čeká semifinále s teprve osmnáctiletým Korejcem Kimem Minjongem (v modrém). • profimedia.cz

Klíčová část kvalifikace o olympijské hry začala českým judistům. Jistý postup na Hry do Tokia má zatím jen Lukáš Krpálek, ostatní se ještě musí snažit. První možností novou sezony je turnaj Grand Prix v Tel Avivu. A hned start vyšel. Talentovaná Věra Zemanová skončila v kategorii do 57 kilogramů sedmá.

„Tým je při chuti, doufám, že zúročí šmrnc a náboj, co poslední dobou vkládají do tréninku,“ hlásil reprezentační šéftrenér Petr Lacina před startem turnaje.

A Věra Zemanová se prala přesně v duchu jeho slov. Loňská pátá závodnice z juniorského MS a třetí v žebříčku závodnic do 21 let v úvodním kole na ippon porazila Ukrajinku Marií Skorovou, pak na wazari udolala nasazenou Izraelku Timmu Nelsonovou Levyovou. Teprve ve čtvrtfinále padla se Slovinkou Kajou Kajzerovou, v boji o páté místo pak prohrála s Polkou Annou Borowskou.

„Jakékoli čtvrtfinále, umístění kolem sedmého místa bude cenné, protože na to jsou třeba tři, čtyři vyhraná utkání,“ líčí Lacina.

V Tel Avivu se ještě představí Renata Zachová (do 63 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg) a David Klammert (do 90 kg), který je z českého týmu spolu s Krpálkem a Davidem Pulkrábkem v olympijské kvalifikaci na postupovém místě.

„Klammert je na posledním postupovém místě, bodově se může posunout a udržet se v kvótě,“ přemítá Lacina. „Turnaje jsou brutálně našlapané. Pokud chceme uspět, musíme stejně porazit ty nejlepší. Není kam a před čím couvat. Závěr kvalifikace bude tvrdý. Ti nejlepší budou startovat na počátku roku, aby se mohli připravovat na Tokio.“

Klammert to v Tel Avivu pozná hned v prvním kole, v němž ho čeká neoblíbený soupeř, Švýcar Ciril Grossklaus, s nímž v minulosti pětkrát prohrál, naposledy na loňském MS v Tokiu ve třetí minutě prodloužení.

„Mám asi nějaké kostlivce ve skříni. Je to pro mě s ním hrozně těžké,“ povzdechl si tehdy. „To je jediné, co si beru do příště, prostě se sedřít z kůže, makat kondici. Já nejsem technik, porazím je přes tu starou dobrou českou bitku. Věřím, že příště ho ulovím.“

Lukáš Krpálek po nedávné nemoci přiletí do Tel Avivu až na tréninkový kemp, který se koná začátkem příštího týdne. Doprovodí ho i David Pulkrábek, Markéta Paulusová a Jaromír Musil.

Ještě důležitější turnaj čeká reprezentaci za dva týdny při Grand Slamu v Paříži.

„Na Paříž bude nominace širší. Někteří závodníci tam přiletí jenom na tréninkový kemp,“ vysvětluje Lacina.

