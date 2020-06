Softbalové pražské derby: Eagles vyzvou sokyně z Tempa | iSport.cz

Předehrávkou k pátečnímu souboji bylo úterní utkání, ve kterém Tempo nad Eagles zvítězilo 2:1. A to díky úspěšnému odpalu dohrávce poslední směny. „Tempu to musíme vrátit,“ burcovala Tereza Krbcová, nadhazovačka Eagles. „Víme, že potřebujeme více pálit. Jde o televizní zápas, určitě se na to pořádně nahecujeme,“ tvrdila Pavla Mikšová, pálkařka z Tempa.

Loňské vicemistryně z Eagles spoléhají v útoku na Elišku Thompsonovou, která v minulé sezoně předvedla 49 úspěšných odpalů. Více nikdo nedal… „Naše nadhazovačky na ní připraví strategii. Vědí, co jí dělá problémy. V úterý jsme si s ní poradily,“ prohlásila Mikšová z Tempa, za které nastupuje reprezentační nadhazovačka Bláhová. V loňském roce zaznamenala 89 strikeoutů a stala se v této statistice 4. nejlepší softbalistka. „Budeme těžit hlavně z naší skvělé obrany,“ tvrdila Mikšová.

Proti Eagles hraje nerozehranost. Vždyť o víkendu, kdy měly nastoupit do čtyř zápasů, jim počasí zrušilo celý program. Možná kvůli tomu se nemohly významně prosadit v prvním zápase proti Tempu. „Hlavní poučení je takové, že nemůžeme spoléhat na to, že vyhrajeme s jedním bodem,“ prohlásila Krbcová, která se na páteční utkání těší. O to více, že půjde živým přenosem na ČT sport od 19:00.