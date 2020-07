Malé judisty učí reprezentanti. Krpálek: Ukazuju jim, jak vyhrávám | iSport.cz

Pomohl zasadit kořeny a teď už si užívá, jak roste silný strom. „Před pěti lety jsme měli na prvním kempu dvacet dětí, postupně se to rozrůstalo. Lukáš to obrovsky zpopularizoval, je mnohem větší členská základna než před lety,“ pochvaluje si Marek Lojkásek, organizátor kempu v Kácově, kam olympijský šampion v týdnu dorazil potěšit tři desítky mladých judistů mezi deseti a patnácti lety.

„Já jsem hrozně moc rád, že takové kempy existují, že tábory pro děcka jsou a můžou trénovat pospolu. Jsou tady děcka z celé republiky. Každý den přijede nějaký reprezentant a učí je,“ pochvaluje si Krpálek.

Ve svém našlapaném programu si našel čas na hodinový trénink, při němž ukazoval dětem správné provedení svých nejoblíbenějších technik.

„Jsem rád, že mezi ně můžu přijít, motivovat je, ukázat jim techniku, na kterou vyhrávám,“ usmívá se Krpálek. „Doufám, že si z kempu něco odnesou. A když přijedu za rok, budu rád, když uvidím, že tu techniku dělají.“

Svaz juda přišel s projektem Judo Heroes Camp v roce 2015 v období, kdy díky Krpálkovým úspěchům začal v Česku zájem o judu raketově růst. Letos už do projektu patří jedno zimní a tři letní soustředění, kterých se dohromady zúčastní 130 dětí z Česka a Slovenska.

„Už jenom, že tady děti jsou, znamená, že to mají v hlavě dobře nastavené, že jim nestačí trénink v oddíle, že chtějí makat. Jsou šikovní, pracovití,“ vysvětluje Lojkásek. „Jsou to děti, s kterými nepracujeme dlouhodobě, máme je na týden v létě, je to běh na dlouhou trať. My je judu nenaučíme, ale můžeme jim dát motivaci, lásku k judu, snažíme se jít jim příkladem.“

Projekt už po šesti letech má svoje hmatatelné výsledky. Účastníci kempů bývají pravidelně úspěšní na mládežnických turnajích.

„Každý rok se koukáme na výsledky mistrovství republiky a objevujeme v každé váze jednoho. Jednou na dorostenecké republice jsme měli na zlaté, stříbrné i bronzové pozici děti odsud,“ říká Lojkásek.

V malebném areálu v Kácově se jen judisté museli vyrovnat s teplotou v místní nafukovačce. I z Krpálka po hodinovém drilu tekl pot.

„Ale na Ukrajině už jsem zažil i teploty přes čtyřicet stupňů. Možná není špatné si projít i takovými podmínkami,“ vzal to šampion s úsměvem.