Softbalistky Eagles vyzvou ve vyhecovaném derby pražské Joudrs | iSport.cz

Fanoušci softbalu se dočkali. Po dvou týdnech volna se rozjíždí ženská softbalová extraliga. Dnešní program obstará repríza loňského semifinále, v Krči se představí domácí Eagles proti Joudrs. Eagles se touží dostat na druhé místo. „Atmosféra ve vzájemných zápasech už není tak vypjatá, jako bývala, ale je to derby,“ vyhlíží zápas s rivalem univerzálka Eagles Klára Čejková Kolací. Čtyřzápasová série proti Joudrs startuje ve čtvrtek od 18 a 20 hodin. Odvety jsou na programu v sobotu v Bohnicích (16 a 18 hodin).

Joudrs jsou v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže zatím nejproduktivnějším týmem. Ve dvanácti duelech si připsali 108 doběhů. „Právě na jejich pálku si musíme dát největší pozor. Síla jim nikdy nechyběla. Myslím, že by to mohly být vyrovnané souboje,“ má jasno o největším nebezpečí od soupeře Čejková Kolací, která se pomalu chystá na svoji zámořskou misi do týmu Lake Land College, kam dostala stipendium.

V zámoří hrála i Veronika Klimplová z Joudrs. Před rokem odjela do USA na Univerzitu of North Florida, kde si zahrála nejvyšší soutěž Divizi 1. Klimplová letos předvedla 15 úspěšných odpalů, což je druhý nejlepší výkon. Nejvíce homerunů (2) zaznamenala ze všech pálkařek její spoluhráčka Julie Coufalová. Odpálit za plot se už podařilo celkem třem hráčkám Eagles. Očekává se tedy hodně útočný zápas.

V polovině základní části softbalové extraligy vede soutěž Tempo Praha. Ve třinácti zápasech urval tým devět výher, celkově získaly pražské softbalistky 22 bodů. Za nimi jsou o bod Joudrs Praha a loňské šampionky Žraloci Ledenice. Čtvrté jsou Eagles Praha.