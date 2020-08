Softbalistky se po pauze rozjely, extralize vévodí zatím pražské celky | iSport.cz

Po více než dvou týdnech odpočinku se znovu vrátily do akce extraligové softbalistky. Náročný program měly hráčky Eagles, které ve čtyřech dnech sehrály pět utkání a díky třem výhrám se dostaly na druhé místo. Na první příčce se zatím usídlily softbalistky z Joudrs, třetí místo drží další pražský tým z Tempa. Extraligový program se rozjede zase v příštím týdnu.

S týmem z Bohnic se hráčky Eagles střetly v minulém týdnu čtyřikrát a rozešly se smírně 2:2 na zápasy. Ve čtvrtek v domácím prostředí nejprve ztratily dramatickou podívanou 7:10, odvetu ale zvládly 3:2. „Prvního zápasu je škoda. Když v šesté směně otočíte nepříznivý vývoj a nedokážete to ubránit, zamrzí to. Bohužel, někdy se to tak seběhne,“ posteskla si kapitánka Eagles Jana Chýlová po bezmála tříhodinové bitvě.

„Joudrs se nikdy nevzdávají a na to si musíme dát v dalších zápasech pozor,“ dodala zkušená prvometařka, jež byla ráda, že se její družstvo ze svízelného duelu rychle oklepalo a vzápětí rivalovi porážku vrátilo. Eagles si pak neděli poradilo s outsiderem ze Storms 5:0. „Utkání jsme měli pod kontrolou. Obrana v čele s Térou Krbcovou fungovala dobře a postupně jsme přidávali i body, než nás v šesté směně vyhnal déšť,“ pokrčila rameny Chýlová, dlouholetá opora Eagles. Na druhé střetnutí už ani nedošlo.

Softbalistky Eagles v sezoně ovlivněné čínskou chřipkou mají odehráno šestnáct zápasů, z nichž jedenáct vyhrály. S Tempem se dělí o druhé místo a na vedoucí Joudrs, kteří odehráli o dva duely víc, jim chybějí pouhé tři body. „Zatím můžeme být spokojení Druhé místo je super, ale je třeba ještě potrénovat nějaké věci, zůstat na vítězné vlně a dobře se připravit na play off,“ dodala Chýlová.

Na čtvrté místě se drží Žraloci Ledenice. Dominanci pražských týmů podtrhávají také pálkařské statistiky – prvních sedm hráček s nejvyšším počtem úspěšných odpalů jsou hráčky z Joudrs, Tempa nebo Eagles. Nejvíce (24) jich má na kontě Veronika Klimplová z Joudrs. Další extraligový program začne ve středu 12. srpna.