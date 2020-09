Squashista Solnický je v Praze bez boje v semifinále, Mekbib prohrál

Nejlepší současný domácí squashista Daniel Mekbib se v Praze na Strahově do semifinále turnaje okruhu PSA neprobojoval. Němci Valentinu Rappovi podlehl ve třech setech, v tom posledním přitom neproměnil dva setboly a prohrál 14:16. Naopak Jakub Solnický může dál pomýšlet na triumf, protože ze čtvrtfinále prošel bez boje na úkor zraněného Juana Vargase z Kolumbie.

Squashisté vstoupili v české metropoli do sezony po šesti měsících a koronavirové pauze nerozehraní, Mekbib chyboval zejména při zkracování výměn. "Termín PSA turnaje vyšel bohužel po mé operaci, odehrál jsem maximum, co jsem mohl. Bez tréninku je to blbé. Všude jsem byl o krok později a pak jsem spěchal se zakončením," uvedl Mekbib v tiskové zprávě.

Solnický v sobotním semifinále turnaje Expression Networks Nolan and Liam ́s 2020 s dotací 12 tisíc dolarů vyzve nasazenou jedničku Němce Raphaela Kandru. Devětadvacátý hráč světového žebříčku Kandra ve čtvrtek vyřadil jiného Čecha Viktora Byrtuse. Rapp se o finále utká s Francouzem žijícím v Česku a bývalou světovou jedničkou Grégorym Gaultierem.