Zachová jako Krpálek? Učí v Kosovu a chce zlaté: Kluci se nechtějí prát

Jak kluci berou, když je hodíte na zem?

„Jak kdo. Někdo to bere docela dobře, někdo to bere hůř, tak už to je. Holek v Česku moc není, je potřeba se prát i s klukama a oni to tak vždycky vezmou.“

Nebojí se některý kluk s vámi prát?

„To nevím, možná, že někdo jo. Občas se stane, že někdo z kluků nechce, nic si z toho nedělám.“

Proč je pro vás důležité prát se s kluky?

„Kluci se perou hodně silově. Snažím se brát si lehké, kteří to berou víc do pohybu a rychlosti. Kluci dělají chvaty, zvedáky. Snažím se občas si z toho i něco vzít. Třeba ty zvedáky. David Klammert ho dělá netypický, hodil takhle Brazilce na Grand Prix v Tunisu. Tak jsem si to pouštěla a snažila se to naučit. V zápase to zatím nedělám, ale je to dobrý chvat.“

Dřív jste se také hodně prala se svým dvojčetem Petrem, jak to probíhalo?

„Dřív, kdy jsme byli v Budějovicích, v Kaplici, jsme hodně cvičili spolu, hodně jsme se prali. Pak to přešlo v takovou rivalitu, že to nebylo dobrý, už šlo trošku i o zranění, tak nás trenér rozděloval. On už nedělá závodní judo, moc spolu netrénujeme. Ale protože se pere doleva, občas ho jako leváka využívám.“

Jak vzpomínáte na pár dní starý triumf na juniorském ME?

„Určitě mám radost, že jsme to konečně dokázali. Ve finále jsem vůbec nebyla nervózní. Jak to jde zápas od zápasu, a medaili máte, je to lehčí. Bylo to kdo s koho, prostě jsem si počkala na dobrý moment. On přišel a využila jsem ho.“

Jak jste nastavená před ME v Praze, které se uskuteční bez diváků?

„Diváci byli náš hlavní motor. Když jsem se v Tel Avivu prala s domácí závodnicí, hodně ji hnali. Bohužel, tak to je, musíme se s tím smířit. Atmosféru bez diváků už jsme zažili na juniorské Evropě i na grand slamu v Budapešti. Možná je to pro mě lepší, jsem víc v klidu.“