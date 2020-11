Krpálek: Příprava nebyla ideální. Je to začátek směrem k olympiádě

Lukáš Krpálek vstoupil do ME v judu úspěšně • ČTK

Nebyl to jeho den a judista Lukáš Krpálek skončil bez medaile. Na pražském mistrovství Evropy v těžké váze prohrál v boji o bronz s Gruzíncem Guramem Tušišvilim. Během čtyřiceti sekund padl dvakrát na wazari, podobně jako ve čtvrtfinále se zlatým Rusem Bašajevem. „Musíte brát, že je to začátek směrem k olympiádě,“ řekl Krpálek.

Co se v boji o bronz přihodilo?

„Soupeř mě hodil, ten zápas jsem prohrál. Nicméně, musíme to brát, že to je začátek směrem k olympiádě. Já pevně věřím, že ta doba, která byla, už pomine, a my budeme moct pořádně cestovat, připravovat se, kde se normálně připravujeme. Dnes bohužel bylo vidět, že příprava nebyla úplně ideální. Přestože se dělalo maximum, abychom na domácí šampionát připraveni byli, bohužel to tak úplně nebylo. Byli vidět, že kdo přípravu měl, tak tu medaili vybojoval.“

V čem jste cítil problém?

„Jedna věc je, že jsem se tři čtvrtě roku pořádně nepral s těžkými váhami, v Čechách je jich nedostatek. V zahraničí, kde jsme jezdili, Slovensko, Polsko, těžkých vah taky moc není. A na závěrečném kempu v Turecku byli dva kluci, kteří taky nebyli úplně těžkáci. Chtěl jsem do toho dát maximum, bohužel to skončilo pátým místem.“

Je těžké se smířit, že jste bez medaile?

„Samozřejmě jsem tu medaili chtěl vybojovat. Bohužel se to nepovedlo, opět jsem tam dvakrát zaspal a ten zápas jsem nezvládl. Celkově připravenost nebyla úplně optimální vzhledem k tomu, co jsme absolvovali. Příprava se nedá srovnávat s přípravami, které jsme měli v předchozích letech. Myslím, že to se hlavně na výsledku projevilo.“

Co pro vás tenhle výsledek znamená?

„Kdyby bylo mistrovství Evropy v jiné zemi, nevím, jestli bych na něm startoval. Příprava opravdu nebyla stoprocentní. Pro mě to bude obrovská motivace směrem k olympiádě, já jsem si hrozně přál mít medaili z mistrovství Evropy v Praze. Bohužel se to nepovedlo, o to víc budu chtít pracovat, aby ta medaile byla z olympijských her. Musíme to brát jako velkou motivaci do budoucna.“

Jak dostat tenhle turnaj z hlavy?

„Já myslím, že tím, že se vrátím zpátky do přípravy, připravím se na další turnaj. Samozřejmě, teď mě čeká pár dní odpočinku. Páté místo je taky krásný, ale já jsem si z domácího šampionátu hrozně přál vybojovat medaili. Věřím, že tohle bude pro mě obrovská motivace, aby příště medaile byla.“