Tokio má jisté zatím jen Krpálek. ME v Praze je šance pro další judisty

Bude to bez natřískané haly, na ME v Praze ale bude o náboj postaráno. V jediném vrcholném závodě roku mají reprezentanti šanci sáhnout po důležitých bodech v olympijské kvalifikaci. Jde o hodně. Olympijskou jistotu má zatím jen Lukáš Krpálek.

„Evropa je obecně mezi kontinenty nejsilnější, není tam žádné ředidlo, žádné slabé státy. Důležité bude každé utkání,“ horuje na startu evropského šampionátu reprezentační šéftrenér Petr Lacina. „Bude to těžké, ale máme to doma, závodníci jsou slušně připravení. Turnaj se počítá do olympijské kvalifikace. Bude třeba zapnout a zkusit porazit každého.“

Zatím jen Lukáš Krpálek, světová jednička těžké váhy, může být v klidu. Nad hranou postupu jsou v aktuálním pořadí kvalifikace i David Pulkrábek v super lehké váze do 60 kilogramů a David Klammert ve střední váze do 90 kilogramů.

„Kdyby se to stoplo teď, tak jsem kvalifikovaný. Ale je nás tam hodně, jsme bodově blízko. Na rovinu, potřeboval bych dva velké výsledky,“ přemítá Klammert. „Kdyby to bylo zrovna na mistrovství Evropy, bylo by to super. Na každém turnaji chci vyhrát. Když se budeme dívat na žebříček každý den, tak si nepomůžeme. Budu se soustředit na svůj výkon, chtěl bych se na olympiádu dostat napřímo, abych se nemusel trápit tím, jestli ten musí, nebo nemusí prohrát.“

Češi v olympijské kvalifikaci JISTOTA 1. Lukáš Krpálek nad 100 kg NAD ČÁROU 26. David Klammert do 90 kg

29. David Pulkrábek do 60 kg V NADĚJI 41. Renata Zachová do 63 kg

47. Pavel Petřikov do 66 kg

Klammert si postavení v olympijském žebříčku posílil letos v únoru, těsně před začátkem koronavirových zmatků na grand slamu v Düsseldorfu prošel do čtvrtfinále, přičemž porazil Mongolce Gantulgu a Rusa Igolnikova, předloňského evropského šampiona. Oba dva se pak potkali ve finále říjnového grand slamu v Budapešti.

„Věřím, že výkonnost mám, ale musím si vyšlápnout na víc papírově lepších v jeden den. Myslím, že mistrovství Evropy v Praze je ideální čas si na pár lidí vyšlápnout,“ usmívá se Klammert. „Určitě bych se chtěl prát o medaile. Tím, že je to v Česku, chci pomoct propagovat judo. Pomohlo by mě to v žebříčku, mohl bych na Turnaj mistrů, což by mě přisunulo blíž k vysněné kvalifikaci na olympijské hry.“

Evropský šampion do 23 let z roku 2015 se v současném olympijském cyklu pravidelně dostává na grand slamech, což jsou stejně jako v tenise i v judu stěžejní globální turnaje, do závěrečných kol. Na pražský šampionát se dobře naladil na tréninkovém kempu v turecké Antalyi, kde se často pral s úřadujícím mistrem Evropy a vicemistrem světa Mihaelem Zgankem.

„Měl jsem tam skvělý sparing, i díky němu jsem se v Turecku pral s těmi nejlepšími,“ pochvaluje si Klammert. „Když jsme odjížděli do Turecka, u nás se nedalo trénovat, ale tam byly ideální podmínky. Dobré zázemí, mohli jsme kdykoli do posilovny, zaplavat si.“

Teď má Klammert v Praze šanci dobrou přípravu zúročit a udělat důležitý krok směrem k olympiádě.

„Nemohli jsme si dovolit povolit. Naštěstí se mistrovství Evropy bude konat, bohužel bez diváků. Po tom, co jsme zažili, jsme rádi, že nás diváci podpoří aspoň doma a my se jim odvděčíme skvělými výkony,“ říká Klammert.