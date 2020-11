Krpálek se popere o bronz: Zachrápal jsem, medaili chci! Ale není to můj den

Lukáš Krpálek vstoupil do ME v judu úspěšně • ČTK

Není to jeho den, ale judista Lukáš Krpálek je na mistrovství Evropy v Praze jedno vítězství od medaile. O šanci na zlato přišel ve čtvrtfinále kvůli porážce s Rusem Tamerlanem Bašajevem. Z oprav ale postoupil do boje o třetí místo, kde ho po páté hodině odpoledne (PP ČT sport) čeká Gruzínec Guram Tušišvili, kterého ještě nikdy neporazil.

O tomhle dni snil, domácí šampionát v Praze je ale pro Lukáše Krpálka těžkou zkouškou. Na úvod umořil pákou nebezpečného Němce Johannese Freye, pak dvakrát padl pod mocným náporem Rusa Bašajeva. V opravách ale umořil Izraelce Ora Sassona, v prodloužení mu nasadil páku a vybojoval si zápas o bronz.

Jak zatím průběh závodu hodnotíte?

„Já musím říct, že dnešek rozhodně není den, kdy by se mi úplně dařilo. Od prvního zápasu se cítím špatně. Bylo to vidět i v druhém zápase, tam jsem všechno zachrápal. Bylo vidět, že příprava nebyla úplně ideální. Naopak Rus byl najetej a přesně věděl, na co mě dostat.“

Zlato z Prahy byl váš velký sen, bylo těžké se koncentrovat na další zápasy?

„Samozřejmě jsem z toho byl hodně skleslej. Mně to samozřejmě hrozně mrzí, protože jsem na domácí půdě a chtěl jsem finále udělat. Bylo to pro mě hodně těžký. Byly to takové zbytečné chyby. Přesně jsme si říkali, do čeho ho nesmím pustit, ale nachytal mě a bohužel mě porazil. Ale musíme bojovat dál. Chtěl jsem udělat maximum, abych se zkusil poprat o medaili. Teď se mi podařilo porazit Izraelce Sassona, třetího z olympiády z těžké váhy, a jsem aspoň za tohle rád.“

Co říct k zápasu se Sassonem, kde jste soupeře porazil ve druhé minutě prodloužení?

„Chtěl jsem za každou cenu vyhrát, chtěl jsem si ohlídat věci, které Izraelec Sasson dělá. Párkrát jsem ho zbytečně pustil do chvatu, dvakrát mě málem hodil. To mě samozřejmě hodně mrzelo. Je vidět, že ta připravenost není úplně ideální. I přesto, že to byl velmi těžký zápas, tak se mi ho podařilo porazit. Jsem rád, že se ukážu aspoň v boji o medaili. Sice o bronzovou, ale i to by byl pro mě dneska rozhodně velký úspěch.“

Ve finále se stejně jako na nedávném grand slamu v Budapešti utkají Rusové Bašajev s Tasojevem, v jakém naladění jste před vaším zápasem o bronz?

„Musím koukat před sebe, já tu medaili budu chtít vybojovat. Jestli se to povede, to uvidíme. Já to beru jako začátek přípravy směrem k olympiádě a to, že se to nepovede dneska vyhrát, to nic neznamená. Já udělám všechno proto, aby to přišlo v ten důležitý okamžik a to je olympiáda.“