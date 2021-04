Úspěch squashisty Švece: překonal postcovidový syndrom a vybojoval finále!

Přemýšlel, že kvůli komplikacím po prodělaném Covid-19 ukončí sezonu. Nakonec nastoupil do turnaje Czech Pro Series II a udělal dobře. Squashista Martin Švec se na pražském Strahově dostal až do finále, v něm však prohrál s Angličanem Robem Downerem 3:1 na sety. „Celkově jsem spokojený, finále je skvělým výsledkem. Před turnajem bych to bral všemi deseti,“ prohlásil Švec, který by se díky nabraným bodům na PSA turnaji mohl poprvé v kariéře dostat do nejlepší stovky světového žebříčku. „Na devadesát procent by se to mohlo povést,“ dodal squashista.