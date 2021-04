0,07? Sport chce povolení trénovat, asociace si samy udělaly průzkum

Je to číslo jako z Jamese Bonda a pro český sport znamená další silný argument v dlouhodobé kampani za návrat amatérského a dětského sportování k životu. Průzkum mezi 37 000 sportovci z minulého týdne během organizovaných tréninků na venkovních hřištích odhalil jen mizivý počet nakažených. Jen 25 lidí (0,07 procenta) uvedlo jako místo nákazy trénink.

Česko zůstává evropským unikátem, protože v něm jako v jediné evropské zemi nesmějí naplno trénovat děti a mládež. Představitelé sportovního prostředí upozorňují na minimální rizika sportování během organizovaných tréninků, zvlášť ve srovnání s růstem živelných aktivit. Proto se v minulém týdnu uskutečnil průzkum, do kterého se zapojilo 3248 klubů z více než osmi převážně kolektivních sportů. Hlavním cílem bylo zjistit, kolik lidí se nakazí během organizovaných tréninků Covidem-19 na venkovních hřištích.

„Stát nám podobná data doposud nebyl schopen předložit, tak jsme provedli vlastní průzkum. Výsledky nejsou pro nás překvapivé, podobná čísla vycházela také v jiných zahraničních studiích. Organizované tréninky na venkovních hřištích jsou bezpečné a pro děti v současné době nutné,“ prohlásil Antonín Plachý, vedoucí úseku trenérů Fotbalové asociace České republiky.

Právě od minulého týdne se mohly rozjet organizované tréninky pro amatéry na venkovních sportovištích, a to v režimu šesti dvojic v desetimetrových rozestupech. Zástupci sportu v rámci dotazníkového průzkumu zkoumali, kolik lidí se v období od 12. do 18. dubna během nich nakazilo, ale také jaký počet sportovců se dostavil na trénink již s Covidem-19.

„Riziko přenosu považujeme za minimální, což dokazuje, že se přímo na organizovaných trénincích nakazilo 25 sportovců. Z toho většina z nich byla nad osmnáct let,“ upřesnil Plachý.

Hlavním místem nákazy Covid-19 u sportovců bylo jiné místo. Nejčastěji se jednalo o rodinu (39 %), k přenosu viru došlo přes kamaráda/ku (13 %) nebo ve škole (11 %).

VÝSLEDKY PRŮZKUMU Rozložení odpovědí dle sportů

Sport – Odpovědí – % Atletika – 11 – 0,3 %

Basketbal – 95 – 2,9 %

Florbal – 28 – 0,9%

Fotbal – 2572 – 79,2 %

Házená – 8 – 0,2 %

Lední hokej – 483 – 14,9 %

Tenis – 1 – 0,0 %

Volejbal – 22 – 0,7 %

Jiný organizovaný sport – 28 – 0,9 %

Celkem 3248 100 Nákaza u hráčů napříč sporty

Trénink napříč sporty Klubů – 3 248

Trénujících hráčů – 37 134

Nakažených – 246 (0,66 %)

- v rodině 96 (39 %)

- ve škole 28 (11,4 %)

- na tréninku 25 (10,2 %)

- od kamaráda/ky 33 (13,4 %)

- neznámo kde 64 (26 %)

„Jsme připraveni podobné výzkumy ve sportovním prostředí realizovat klidně každý týden, abychom měli přehled. Aktuální čísla jsme představili náměstkovi ministerstvu zdravotnictví Martinu Havrdovi nebo hlavní hygieničce,“ prohlásil Michal Ježdík, vedoucí sportovně metodického úseku České basketbalové federace.

Do průzkumu se zapojilo 2572 fotbalových klubů, 483 týmů ledního hokeje nebo skoro sto basketbalových celků. Sportovní prostředí si stále přeje větší rozvolnění, a to nejlépe ve dvaceti lidech venku a za omezených podmínek spustit tréninky také ve vnitřních sportovištích.

„Pro vládní představitele je mantrou pro uvolňování hranice sta nakažených na sto tisíc obyvatel. Když jsme se jich ptali na důvody tohoto klíčového čísla, nebyli nám ho schopní vysvětlit. Přitom v Evropě se trénuje venku bez většího omezení. Bohužel jsme nedostali od ministra zdravotnictví jasné argumenty k tomu, proč jsou organizované tréninky venku nebezpečné,“ tvrdil Plachý, jeden z hlavních iniciátorů výzkumu.

Cíl? Větší rozvolnění

V pátek bude pokračovat jednání Miroslava Jansty z České unie sportu a Zdeňka Ertla ze Sdružení sportovních svazů ČR s ministrem zdravotnictví a epidemiology. A budou dále požadovat, aby se zvýšil počet lidí na venkovních sportovištích.

„Přijdeme znovu s argumenty, budeme poukazovat na výsledky tohoto průzkumu a dožadovat se toho, aby se zvýšil počet lidí na venkovních sportovištích a tréninky se rozvolnily do uchopitelnějšího módu,“ uvedl Jansta. „Obáváme se, že současné rozdělení na dvojice s rozestupy nebudou kluby dodržovat, to je neudržitelné, nabízíme epidemiologům uchopitelnější řešení, díky kterému naženeme mládež do organizovaných tréninků a vyhneme se živelnému a nebezpečnějšímu sportování,“ prohlásil Jansta.

Po sobotním jednání je jasné, že od pondělí 26. dubna se budou podmínky pro organizované sportování měnit.

„Bohužel v kontextu toho, že v Evropě se už trénuje venku normálně a třeba i v Česku mohou děti využívat parky s prolézačkami v podstatě bez omezení, působí toto nařízení pro sportovce nepochopitelně. Nutně potřebujeme praktičtější způsob organizace tréninků,“ doplnil Zdeněk Ertl.

Také FAČR a Unie českých fotbalových trenérů volá pro větším rozvolnění na venkovních hřištích, a to od 26. dubna.

„Nesouhlasíme s navrhovanými šesti metry mezi dvojicemi. Je to magické číslo, které nemá žádnou vědeckou oporu a zvýší odpor lidí z praktického života. Neradi bychom podněcovali spory mezi policií a sportujícími dětmi v bezpečném venkovním prostředí,“ prohlásil Roman Michálik, manažer UČFT.

EVROPĚ STAČÍ 200

Z úterního jednání sportovních metodiků, Národní sportovní agentury s ministerstvem zdravotnictví rovněž vyplynulo, že pro větší rozvolnění ve sportu je klíčová incidence sta nakažených na 100 tisíc obyvatel.

„S tím nesouhlasíme, protože v jiných zemích trénují při incidenci dvě stě nakažených na sto tisíc obyvatel. Na incidenci dvě stě je celá republika už nyní. Navíc tréninky probíhají v uzavřených skupinách hráčů jednoho týmu, takže není problém s trasováním. Z našeho průzkumu plyne incidence šedesáti šesti nakažených sportovců na sto tisíc obyvatel,“ prohlásil Antonín Plachý, podle kterého by se pod incidenčním číslem 100 mohly rozjet utkání a soutěže za přísných organizačních opatření. „Nejdříve by se mohlo jednat o krajské soutěže a řídili bychom se krajským incidenčním číslem.“