Vabroušek varuje rodiče: S brambůrky u televize Jágra nevychováte

Ztráta motivace k pohybu. Aktuálně nejpalčivější problém týkající se dětí a dospívající mládeže. Česká triatlonová asociace tak přichází se sérií virtuálních výzev VIRTUAL CZECHTRISERIES v běhu a duatlonu. „Doufám, že to přitáhne co nejvíc lidí,“ věří Petr Vabroušek.

„Epidemie koronaviru obrovským způsobem zasáhla mládežnický sport. Z klubů i od trenérů víme, že je pro ně těžké udržet motivaci dětí k individuálnímu tréninku. Dětem chybějí společné aktivity,“ vysvětluje Antonín Bauer, předseda České triatlonové asociace.

I když pořádání skutečných závodů aktuální epidemická situace neumožňuje, každý má šanci zapojit se do virtuální výzvy a poměřit síly. Virtuální je pouze výsledková listina. O sportovní výkon účastníci ochuzeni nejsou. „Tuto iniciativu vítám, protože hlavně mládeži teď masivně chybí pohyb. Kvůli tomu, že se zastavila škola, tedy i tělocvik. Plus všechny sportovní kroužky,“ říká česká triatlonová ikona Petr Vabroušek. „Teď sice jedu trénink na Ironman v Himálaji, ale rád se do výzvy zapojím aspoň symbolicky.“

Virtuální závody a výzvy V termínu 16. - 18. dubna se uskuteční sprint duatlon, od 30. dubna do 2. května krátký duatlon, od 3. do 16. května je na programu Běžecká výzva. Registrace na www.virtualczechtriseries.cz

Trenéři pozorují, že mladým chybí měření sil na závodech. „Místo sportu si pak nacházejí jiné zdroje zábavy. Dlouhodobě proto hledáme aktivity, kterými bychom děti motivovali k pohybu a alespoň virtuálně je propojovali. Letos jsme takto místo společného soustředění uspořádali virtuální tréninkový kemp. Nyní bychom děti a taky všechny rekreační sportovce rádi zapojili do série virtuálních závodů VIRTUAL CZECHTRISERIES, které jsou otevřené a zvládnutelné pro všechny bez ohledu na sport, kterému se věnují,“ prohlašuje Antonín Bauer.

„Jedná se o krásné spojení kola a běhu. Jsou to distance, které zvládne kterýkoliv běžec i cyklista. Ale i ti, kteří se za běžce a cyklisty nepovažují,“ vysvětluje Vabroušek. „Hlavní cíl je, aby měly nejen děti motivaci sednout na kolo, nazout tenisky a vyběhnout.“

Vabroušek pomáhá ve zlínském triatlonovém oddílu organizovat akce pro děti a mládež. Uvědomuje si, jak je současná situace zrádná. „Dlouhá doba bez pohybu už může mít zásadní vliv na celoživotním zapojení dětí do aktivit a do sportu.“

Současné rozvolnění, kdy mohou trénovat děti po dvojicích s rozestupy a pouze venku, není tím správným řešením. „Měl by se povolit sport a pohyb mládeži. Není za pět minut dvanáct, ale dávno po dvanácté. Od začátku pandemie poukazujeme tímhle směrem a snažíme se to rozhýbat. Sport dětí venku není extra rizikový na přenos viru. Spousta studií to prokázala. Že aktuálně mohou venku sportovat dva lidi společně, to mi přijde úplně mimo,“ říká Vabroušek.

Na současném neutěšeném stavu ale nesou částečný podíl viny i rodiče. „My sportovci, kteří máme doma děti, tak s nimi sportujeme. Ale pak je obrovská skupina rodičů, kteří to nechávají buď na škole, nebo sportovních klubech. Sportovní oddíl v situaci, kdy byla oficiálně zakázaná činnost, nedokáže namotivovat dvacet třicet dětí k individuálnímu pohybu,“ vysvětluje Vabroušek.

„Malé procento dospělých dneska pravidelně sportuje. Mají představu, že budou sedět s brambůrkami u televize, dítě dají do hokeje a budou mít doma Jágra. Uniká jim, že nejlíp děti přivedou ke sportu tím, že budou sami aktivně sportovat a tuto aktivitu s nimi budou sdílet.“