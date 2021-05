Squashista Solnický odvrátil mečboly a získal první triumf na PSA

Squashista Jakub Solnický z Ostravy slaví premiérový titul na okruhu PSA. Ve finále turnaje na Strahově porazil Martina Švece po velkém boji v pěti setech. Přitom prohrával 1:2 na sety a odvracet musel dva mečboly. „Byla to krásná bitva, v rozhodujících momentech jsem zahrál na risk, což se vyplatilo. Jsem moc rád, že jsem poprvé zvítězil na mezinárodním turnaji,“ prohlásil Solnický. V rámci Czech Pro Series III se pořádal také turnaj pro ženy, který ovládla zkušena Olga Kolářová.

Mezinárodní akce se uspořádala převážně pro domácí squashisty nebo pro zahraniční hráče žijící v České republice. Na měsíc starý triumf nenavázal Martin Švec, který v semifinále porazil Viktora Byrtuse. „Včera jsem podal dobrý výkon, dnes jsem měl jen více smůly. Moc víc jsem ale toho udělat nemohl. Kuba zápas nevzdal, v důležitých okamžicích a z nepřipravených pozic zariskoval a vyšlo mu to. Prohra bolí,“ prohlásil po finále Martin Švec, který se v květnu poprvé v kariéře dostal do první stovky žebříčku PSA.

Klíčové pro Jakuba Solnického bylo, že dobře zachytil nástup do čtvrtého setu a v rozhodujících okamžicích se rozhodl hru zkrátit, čímž soupeře překvapil. „Jsem moc rád, že se ta dřina z posledních měsíců vyplatila. Tyhle těžké bitvy mě velmi baví, proto to dělám,“ dodal Solnický, který v semifinále porazil prvního nasazeného Roberta Downera z Anglie. „Mrzí mě, že pro Evropu zatím nejsou vypsané další turnaje. Dám si teď dva týdny pauzu a pak se budu připravovat, jen nevím přesně na co. Snad v září bude situace lepší a akcí pro nás více.“

Titul pro Kolářovou

Turnaj žen ve Squashcklubu Strahov ovládla Olga Kolářová. Několikanásobná domácí mistryně porazila 3:1 na sety Natálii Babjukovou. Přitom na kurty se vrátila po dvou letech po mateřské pauze. „Strašně to bolelo, nejsem zvyklá na zápasový mód. Squash je hodně specifický pohyb, opravdu se dá na něj připravit jenom na kurtu,“ prohlásila Kolářová (dříve Ertlová), bývalá 44. hráčka světového žebříčku PSA. V následující době se bude soustředit pouze na domácí akce. „Chtěla bych se zúčastnit dalších turnajů. Je to takové zpestření a moc ráda trénuji k cíli. Rád bych vyhrála domácí šampionát, který se snaž uskuteční na podzim. Účast na zahraničních turnajích neplánuji, to už pro mě není.“

Ve finále Natálie Babjuková nenašla na zkoušenou soupeřku recept. „Bylo to ale super a pěkný zápas. Navíc to byl první turnaj od loňského mistrovství republiky, moc jsme se těšila. Je těžké proti ní vymyslet strategii, chtěla jsem míče protahovat a trošku jí rozběhat, bohužel jsem chybovala.“ Zatím není jasné, kdy další turnaj Česká asociace squashe uspořádá.

Czech Pro Series III 2021, finále (Strahov):

Jakub Solnický - Martin Švec 3:2 (8, -4, -5, 6, 11)

Olga Kolářová - Natália Babjuková 3:1 (9, -8, 8, 6).