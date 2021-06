Spor v badmintonu: tahanice o rozpočet. Na šéfa Koukala míří žaloba

Bývalý reprezentant a olympionik Petr Koukal byl loni v létě zvolen do čela badmintonového svazu. Započal cestu k profesionalizaci. Jeho kroky však kritizuje Karel Reichman, který šéfuje dozorčí radě. „Změnu svaz potřeboval. Já jsem byl protikandidát a neuspěl jsem. Chtěl jsem napřímit pravidla, aby bylo hospodaření kontrolovatelné, což se nepovedlo. Moje současné kroky ale nejsou žádná zášť. Jsem členem kontrolního orgánu, který má dohlížet na to, aby se s dotačními prostředky, které jsou z 99 % veřejné, nakládalo správně,“ vysvětluje Reichman.

9 Tolikrát vyhrál Petr Koukal jako hráč mistrovství České republiky.

Dle jeho mínění čerpá výkonný výbor svazu finance na základě neschváleného rozpočtu. „Doposud se schvaloval rozpočet dvoustupňově. Postup dle našich stanov je jasně daný: ekonomická komise má připravit návrh pro výkonný výbor, po jeho odsouhlasení předkládá výkonný výbor takovýto rozpočet k projednání a schválení správní radě,“ líčí Reichman. „A správní rada předložený rozpočet neschválila, a to ani rozpočet roku 2020, a v dnešní době ani ten letošní. Hlasování o změně rozpočtu pro rok 2020 dopadlo tak, že správní rada řekla, že se jí předložený rozpočet nelíbí – že nechce navyšovat prostředky na odměny, že chce navyšovat prostředky na přípravu reprezentantů a talentované mládeže. Výkonný výbor přišel s tím, že tak, jak si to schválil, to stačí. Opřel se o stanovisko legislativní rady, které dozorčí rada napadla,“ upozorňuje Reichman. „My chceme, aby byl rozpočet schvalovaný dvoustupňově. V případě, že to tak není, považuje dozorčí rada rozpočet za neschválený.“

S tím předseda svazu Petr Koukal zásadně nesouhlasí. „Rozpočet je schválený výkonným výborem, to je rozhodující. V základu se jedná o interní spor o výklad stanov mezi výkonným orgánem voleným valnou hromadou a správní radou, kterou tvoří zástupci oblastí. Výklad ke správnému postupu poskytla legislativní rada jako orgán k tomu určený a tímto výkladem jsem jako předseda povinen se řídit,“ říká Koukal. „Dozorčí rada zde v žádném případě není od toho, aby poskytovala výklad stanov spolku, navíc bez právního vzdělání. Pravomocí dozorčí rady je říci výkonnému výboru, zda svaz čerpá finance v souladu s rozpočtem či nikoliv, a ne razit svou představu o fungování svazu,“ prohlašuje Koukal. „Takovou zprávu jsme od dozorčí rady dosud neobdrželi. A ta, kterou jsme obdrželi, je plná faktických chyb, manipulativních závěrů a evidentně nesprávných právních názorů.“

Výkonný výbor byl nicméně vyzván k navrácení některých vyplacených prostředků. „Stanovili jsme termín a částku k vrácení,“ prozrazuje Reichman. Jelikož k tomu nedošlo, chystají se další kroky. „Zjišťovali jsme, jestli je nakládání s rozpočtem oprávněné či neoprávněné. Na základě posouzení právníky jsme dospěli k tomu, že nakládání je s největší pravděpodobností neoprávněné. Pokud se již nestalo, bude v nejbližší době podána žaloba na zneplatnění rozhodnutí výkonného výboru. Ze strany člena dozorčí rady se uvažuje o podání podnětu k orgánům činným v trestním řízení,“ uvádí Reichman, kterému na svazovém poli chybí diskuze. „Představa Petra Koukala je taková, že chce v úzkém kruhu výkonný výbor schvalovat celý rozpočet a tento také stejným způsobem čerpat, aniž by k tomu správní rada či dozorčí rada měla co říct,“ tvrdí.

K tomu Koukal uvádí, že trnem v oku předsedy dozorčí rady je jeho odměna za vykonanou práci. „Byť ani dozorčí rada nerozporuje, že práci jsem pro svaz skutečně odvedl a i výše mé odměny je přiměřená, jediným jejich řešením je vrácení těchto finančních prostředků na účet svazu z formálních důvodů. V důsledku jednání dozorčí rady bych se musel domáhat své odměny po svazu soudní cestou, což samozřejmě znamená jediné – zvýšené náklady. A to je trest pro každého badmintonistu, o kterého se svaz stará. Ne pro Petra Koukala,“ říká bývalý úspěšný hráč.

4 O tolik procent podle Petra Koukala narostly odměny v druhé polovině loňského roku.

Předsedovi dozorčí rady se nelíbí ani cesta, kterou se šéf badmintonového svazu vydal. „Došli jsme k tomu, že nám narostl aparát a výrazně i odměny. Ubralo se na oblasti, teď se navíc zrušilo i jedno středisko v Hradci. Zde se připravovala i reprezentace U17 na letošní vrchol, kterým bude ME U17. Velká síla je investována do národního centra v Plzni. Se vznikem centra souhlasíme, nicméně reprezentanti, kterým to v Plzni nevyhovuje a připravují se jinde, se ocitají bez podpory. Tito již napsali správní i dozorčí radě, že chtějí pomoct,“ vyjmenovává Reichman.

Cílem je dosáhnout kompromisu. „Stanovisko dozorčí rady nemá být svaté, ale má být velmi silným argumentem. Ale to se tady neděje, funkce dozorčí rady se chce oslabit a nemyslím si, že by tak mělo být. Dozorčí rada nemůže a nechce být loajální s nikým, musí být nestranná. Rozhodnutí, která učiní, nemohou a také nesledují nic jiného, než aby byly věci správně nastaveny,“ dodává Reichman.

Koukal prý nemá s diskuzí problém a podle něj odměny ve druhé polovině minulého roku narostly oproti předchozímu období o čtyři procenta. „Navíc se intenzivně věnujeme většímu objemu práce, zahájili jsme činnost národního centra, po kterém členská základna volá 30 let, navazujeme spolupráci se zahraničním trenérem. Bez věčného házení klacků pod nohy bychom toho dávno zvládli mnohem víc. Ale to by namísto chystaných žalob a trestních oznámení museli lidé chtít nabízet konstruktivní řešení problémů.“