Koukal uhájil funkci. Kritizovaný předseda zůstává v čele badmintonu

Jeden rok ve funkci a už musel hájit pozici předsedy Českého badmintonového svazu na mimořádné valné hromadě. Petr Koukal však svůj post ustál. Bývalý reprezentant tedy může pokračovat v naplnění programu, který by měl vést k větší profesionalizaci badmintonu. „Byl to těžký rok pro nás všechny a jsem rád, že jsme i přesto udělali kus práce,“ uvedl.

Bývalý olympionik byl po zvolení do funkce svazového předsedy častým terčem kritiky. Zejména ze strany předsedy dozorčí rady. Návrh Středočeského badmintonového svazu na jeho odvolání měl na mimořádné valné hromadě po velké diskuzi nakonec překvapivě jasný výsledek: pro návrh zvedli ruku pouze 4 delegáti z celkových 43 přítomných. Petr Koukal tak funkci uhájil.

„Představil jsem delegátům výsledky naší roční činnosti. Mnoho věcí se povedlo, ale celou řadu věcí bych nyní udělal lépe. Jsem v této funkci první rok a chci se dál učit a zlepšovat,“ uvedl Koukal.

O jeden hlas prošel návrh na rozšíření výkonného výboru. Místo dosavadních 5 členů se rozšíří o zbývajících 7 předsedů oblastí. Celkem tedy bude mít 12 členů. Ve stejném složení zůstane naopak dozorčí rada, která svůj post obhájila.

Svazovému předsedovi se ve funkci povedlo rozběhnout projekt Národního centra v Plzni, i zajištění nástupu trenéra Oscara Martíneze. „Dál chceme realizovat program, se kterým jsem kandidoval, nyní s opakovaně projevenou důvěrou členské základny. Věřím, že se to podaří i v novém složení výkonného výboru,“ konstatoval Koukal.

Již před víkendovou valnou hromadou nastínil, jakým směrem by se měl český badminton ubírat.

„Cílem není vychovávat domácí mistry a účastníky vrcholových turnajů, ale medailisty na takových akcích. Cílem je, aby další Petr Koukal neskončil s pocitem, že nenaplnil svůj potenciál, protože k tomu neměl podmínky a možnosti,“ prohlásil stávající předseda. „Musíme mít jiný přístup. Já to nastoluji, není to příjemné, létají třísky a za mě je nejdůležitější v tom vydržet a nenechat se strhnout zpátky do průměru.“