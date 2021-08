Skvělý start do sezony! Squashista Švec vyhrál turnaj v Nizozemsku

Elitní český squashista nastoupil v Nizozemsku do svého prvního turnaje nové sezony. V Amsterodamu porazil čtyři soupeře, ve druhém kole Ondřeje Vorlíčka. Ve finále nastoupil proti druhému nasazenému a úvod mu nevyšel. „První dva sety se mi nedařilo kontrolovat tempo. Soupeř hrál hodně přesně a dost to zpomaloval, nemohl jsem hrát tolik důrazně. Od třetího setu se mi tempo hry povedlo změnit a tím soupeře rozhodit,“ popisoval Švec, který se dostal do finále turnaje PSA už podeváté a celkově má dva tituly.

V nové sezoně se chce squashista Švec zúčastnit co nejvíce turnajů. Ty se musely kvůli koronavirové pandemii hodně rušit. „Teď to vypadá, že se to bude konečně vracet do normálu, ale je složité dělat predikce na podzim a zimu. Doufám, že už se bude konečně více hrát a nedojde k úplné stopce jako v minulé sezoně,“ přál si Švec, který v letošním roce poprvé v kariéře poskočil do elitní světové stovky. „Tam se chci rozhodně udržet, nejlépe se posouvat co nejvýše to půjde.“

Švec se v příštím týdnu zúčastní dalšího turnaje ve Stuttgartu a v září ho čeká další akce v Rakousku a Německu. V říjnu by se měl uskutečnit také odložený domácí šampionát. „Finálový den je na mé narozeniny. Byl by to pro mě rozhodně pěkný dárek se do něho dostat a mistrovství vyhrát,“ tvrdil Švec.

SQUASH EREDVISIE - SPEELRONDE 6

finále: M. Švec (1.) – R. Bharos (Niz./2) 3:2 (-10, -4, 7, 5, 6)